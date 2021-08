Test d’ingresso di 1° media: consigli per ripassare

editato in: da

Test d’ingresso di 1° media. Settembre si avvicina e per gli studenti e le studentesse di prima media sono in arrivo tante novità.

Ecco qualche consiglio per arrivare preparati alla Scuola Secondaria di 1° grado e ai tanto temuti test d’ingresso di Italiano, Matematica e Inglese.

A cosa serve il test d’ingresso di prima media?

All’inizio di un nuovo anno scolastico, per i docenti è importante verificare la preparazione della classe nelle materie principali. È questa la funzione dei test d’ingresso, prove scritte che mirano a valutare il livello generale degli studenti sulle competenze raggiunte nelle varie discipline, Italiano, Matematica e Inglese in primis. Con il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado questa verifica diventa fondamentale per i professori per conoscere i ragazzi che si trovano di fronte. Quest’anno, in particolare, le prove d’ingresso dovranno anche fare i conti con la perdita di apprendimenti stimata dal rapporto CNEL a causa dell’emergenza sanitaria.

Vediamo allora quali argomenti ripassare per arrivare pronti ai test d’ingresso di prima media.

Test d’ingresso di Italiano per la prima media

Nei test d’ingresso di Italiano, solitamente, vengono verificate le competenze relative a:

lessico;

ortografia;

grammatica;

lettura e comprensione del testo.

Sono tutte abilità che puoi allenare su Redooc, la piattaforma di didattica digitale completamente gamificata che ti aiuta a ripassare con lezioni ricche di video, mappe mentali ed esercizi interattivi per valutare la tua preparazione. Scopri le lezioni dedicate ai test d’ingresso di Italiano di prima media e ripassa tutti gli argomenti principali. Sinonimi, contrari, particolarità ed eccezioni ortografiche, analisi grammaticale, coniugazioni verbali e tanto altro per iniziare le Scuole Medie con il piede giusto!

Test d’ingresso di Matematica per la prima media

Cosa potresti trovare nel test d’ingresso di Matematica? Aritmetica e geometria sono le due macroaree da ripassare. Da un lato le quattro operazioni e i problemi, dall’altro le grandezze con le loro unità di misura, gli enti geometrici fondamentali, i poligoni e la geometria solida. Per verificare il tuo livello mettiti alla prova con le lezioni dedicate ai test d’ingresso di Matematica per la Scuola Media e ripassa gli argomenti su cui ti senti più debole.

Test d’ingresso di Inglese per la prima media

Per fare bella figura anche con i professori di Inglese, ripassa la grammatica e i vocaboli che hai imparato alla Scuola Primaria. Tra gli argomenti principali troverai plurali regolari e irregolari, aggettivi e pronomi possessivi, il Present Simple e il lessico. Nelle lezioni per prepararti ai test d’ingresso di Inglese di prima media potrai ripassare tutto ciò di cui hai bisogno grazie alle schede scaricabili e agli esercizi interattivi.

Grazie a Redooc il ripasso sarà un gioco, fatto di punti accumulati facendo esercizi, di classifiche e avatar da acquistare con i gettoni guadagnati. La tecnologia diventa così un incentivo per iniziare l’anno scolastico nel migliore dei modi. Inoltre, grazie ad alcune funzionalità come il Text To Speech e la scelta del carattere di lettura, la piattaforma è accessibile a tutti gli studenti e le studentesse, anche con DSA o BES.

