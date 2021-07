editato in: da

Mi piace tanto il motivo del foulard... come si chiama? E come posso portarlo senza sembrare una vecchia zia?

La stampa paisley è quella che viene anche chiamata a disegno cachemire e che deve il suo nome ad una città della Scozia che ha fatto di questo motivo il suo business principale. È una stampa classica, molto elegante, unisex, utilizzata spesso per capi in seta. Come fare per sdrammatizzarla e renderla portabile?

Stampa paisley, come abbinarla con stile: estiva

Questa fantasia si presta benissimo ad essere indossata nel periodo estivo, completata da accessori basic e naturali come una borsa di paglia capiente, un cappello a tesa larga, sandali flat come infradito capresi o modelli alla schiava allacciati alla caviglia in cuoio. Se volete mettere in evidenza il punto vita, potete optare per una cintura sottile in cuoio. Un’altra alternativa è sempre il denim: un top paisley con un paio di jeans è perfetto, così come una camicia in denim sull’abito svolazzante.

Stampa paisley, come abbinarla con stile: ladylike

Se vi piace il gusto un po’ più da lady, allora vi basterà cambiare gli accessori. Una borsa a postino in cuoio al posto di quella in paglia, un paio di slingback al posto del sandalo flat e orecchini XXL al posto di quelli a cerchio. Trucco e parrucco faranno il resto: se il look bohémien è perfetto con make up naturale e capelli wavy, un look più da lady prevederà un make up più definito e stylish.

Stampa paisley, come abbinarla con stile: da mezza stagione

I disegni ad arabesco, dal momento che spesso vengono realizzati in più colori complementari, si prestano ad essere accessoriati con pezzi in colori più autunnali come il bordeaux, il testa di moro o il nero. Non accantonate quindi il vostro abito stampato ai primi freddi: potete indossarlo con una borsa a mano e una maglia morbida in tinta unita sotto, completando il look con un paio di stivali al ginocchio.