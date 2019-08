Trucco occhi: come realizzare il perfetto smokey eyes nero

editato in: da

Il trucco smokey eyes è una tecnica intramontabile che è tornata in voga di recente. Un classico senza tempo, che come un buon film e un buon libro non passa mai di moda, ed oggi è tornato di tendenza. Sono molte le varianti, dalla più leggera a quella più “drammatica”. Look amatissimo dagli stilisti nelle sfilate e un vero e proprio trend per top model, attrici e cantanti. Lo smokey eyes nero è la versione più nota per donare allo sguardo sensualità e fascino. Ecco alcune mosse per creare un perfetto make-up nero sugli occhi da diva.

Trucco smokey eyes: un classico senza tempo

Il trucco nero sugli occhi è una delle più antiche forme di cosmesi decorativa. I primi esempi si possono ravvisare tra i Sumeri, i popoli della Mesopotamia e dell’Antico Egitto. Un make-up rielaborato e ripreso dalla Hollywood della Golden Age, agli albori del cinema muto, quando l’espressione del viso doveva essere intensa e bucare lo schermo nei film in bianco e nero. Da Theda Bara, la prima Vamp del cinema, alle star di oggi, le immagini parlano da sole: il trucco smokey eyes è il trucco scuro per eccellenza!

Il trucco sfumato sul nero è il make-up preferito per il red carpet da Gigi Hadid, Amber Heard e Kim Kardashian. Per il vostro trucco smokey potete ispirarvi alla variante di Scarlett Johnasson, che usa un tocco leggero e luminoso che dona classe e un’aura sofisticata; Lily Collins lo abbina ad un rossetto rosso scuro, per un look vintage; Jennifer Connelly lo utilizza con un make-up argento e nero, che illumina il volto, mentre Olivia Palermo preferisce la tonalità in bronzo, per un effetto molto glam.

Smokey Eyes Nero: come realizzarlo al meglio in poche mosse

Non temete, potete avere anche voi un perfetto trucco nero sfumato sugli occhi, senza essere un makeup artist. Ecco un po’ di consigli.

Il primo step da affrontare, comporta l’applicazione di uno strato sottile di primer , cioè una base di trucco, non troppo spessa.

, cioè una base di trucco, non troppo spessa. Per la messa a punto del trucco smokey eyes nero si deve andare dal basso verso l’alto, fino all’incavo della palpebra, riproducendo, lungo le ciglia, una bordatura con una matita che andrà lavorata e sfumata al meglio.

si deve andare dal basso verso l’alto, fino all’incavo della palpebra, riproducendo, lungo le ciglia, una bordatura con una matita che andrà lavorata e sfumata al meglio. Applicate l’ ombretto , scegliendo un colore uguale a quello della matita, in questo caso il nero, da sfumare con cura, particolarmente lungo le ciglia superiori e sulla piega dell’occhio, creando una specie di “V” verso l’angolo esterno.

, scegliendo un colore uguale a quello della matita, in questo caso il nero, da sfumare con cura, particolarmente lungo le ciglia superiori e sulla piega dell’occhio, creando una specie di “V” verso l’angolo esterno. Per dare un effetto più profondo allo sguardo, si può optare per due tonalità di colore , una scura e una più chiara, ad esempio grigio o argento, da applicare dal centro della palpebra e arrivando verso l’esterno.

, una scura e una più chiara, ad esempio grigio o argento, da applicare dal centro della palpebra e arrivando verso l’esterno. Altro step è applicare una matita nella rima inferiore, sia dentro che fuori e nella rima superiore.

nella rima inferiore, sia dentro che fuori e nella rima superiore. Potete anche decidere di realizzare un punto luce al centro della palpebra, o vicino alle sopracciglia oppure nell’angolo interno.

al centro della palpebra, o vicino alle sopracciglia oppure nell’angolo interno. Per completare il vostro trucco smokey sugli occhi, applicate il mascara in gran quantità.

Come già suggerisce il nome, lo smokey eyes nero deve comparire come un effetto sfumato e impalpabile che mette in risalto il vostro viso ed incarnato. Occhi da diva per far sognare voi e chi vi guarda!