Sei una chiacchierona? Vivrai di più, lo dice la scienza

Essere particolarmente loquaci può indispettire molti, ma è un bene per la salute della persona. Si sa, a noi donne piace parlare, specialmente quando ci incontriamo con le nostre amiche, al bar, davanti a un calice di bollicine o ad un caffè. Gossip, moda, amore, e frivolezze, tra una chiacchiera e l’altra passano le ore senza che ce ne accorgiamo.

Quello che in pochi sanno è che le donne chiacchierone, oltre ad essere sempre allegre e presenti, vivono meglio e a lungo. A confermarlo è la scienza. Secondo uno studio condotto dalla Albert Einstein School of Medicine della Yeshiva University, oltre ai geni anche i nostri comportamenti quotidiani determinano le nostre aspettative di vita. Parlare molto, infatti, prolunga la nostra esistenza sulla Terra.

Un team di ricercatori ha preso in esame 250 donne, di età compresa tra i 95 e i 112 anni, e dai risultati è emerso che quelle particolarmente chiacchierone sono più longeve, indipendentemente dal patrimonio genetico.

Ma come è possibile? Le donne che parlano molto sono più positive e ottimiste nei confronti della vita e del mondo, e questo atteggiamento abbassa i livelli di stress e migliora la qualità della vita. Inoltre, riuscendo a trasformare in parole le loro emozioni, le loro sensazioni e i loro sentimenti, le donne chiacchierone non vengono soffocate da tormenti interiori. Sono brave, quindi, a condividere ciò che sentono con le persone che le circondano.

Un altro studio condotto dalla New York University ha spiegato che se vogliamo vivere a lungo dobbiamo pronunciare 15.000 parole al giorno. Parlare è molto benefico per la salute mentale di un individuo e non si deve necessariamente farlo con persone, ma anche con animali e piante.

Quindi, per tutti coloro che ci accusano, noi donne non siamo delle pettegole, siamo semplicemente in grado di prenderci di noi e della nostra salute con lo scopo di essere più longeve.

Se vuoi vivere più a lungo anche tu, devi iniziare a parlare molto con le persone che ti circondano. Non solo su cose banali e futili, anche sui tuoi sentimenti e piani di vita. I benefici che ne trarrai saranno davvero numerosi.