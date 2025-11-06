Come sarà la vita di Andrea da ora in poi: Re Carlo pagherà le spese ma lo "stipendio" sarà limitato, per quanto possa esserlo per la Corona

IPA Lo stipendio di Re Carlo al fratello Andrea: quanto guadagna

Ormai è ufficiale e la notizia ha fatto il giro del mondo, Andrea Mountbatten-Windsor non è più Principe e ha perso tutti i titoli riconosciutigli nel corso della sua vita, compresi quelli militari. Re Carlo lo ha privato dell’abitazione che occupava da più di 20 anni, nel tentativo di chiudere un orrendo capitolo della monarchia britannica. Al tempo stesso, però, non ha intenzione di trasformare la vita di suo fratello in un incubo. Per questo lo supporterà economicamente, fornendogli inoltre una nuova sistemazione abitativa, tra le tante a disposizione della Corona.

La nuova vita dell’ex Principe

È già stato chiaro come il sostentamento economico garantito ad Andrea non proverrà dai fondi versati dai sudditi. Re Carlo pagherà di tasca propria, sfruttando una delle tante entrate di famiglia. Basti pensare al vasto patrimonio immobiliare che può vantare, finito tra l’altro al centro dell’attenzione pubblica non molto tempo fa.

Ciò consentirà a suo fratello di trasferirsi in Norfolk, precisamente nella tenuta privata di Sandringham. Dopo lo sfratto e l’addio ai titoli, però, con quanto si ritroverà a vivere l’ex Principe? È chiaro come ci siano spese alle quali è avvezzo, considerando il suo (ex) status. Tutto questo però appartiene al passato. Il presente del fratello del Re sarà infatti molto più morigerato. Dovrà rinunciare a certe abitudini degne di un membro della Famiglia Reale, abituandosi alla realtà delle persone comuni, o quasi (considerando la casa gratuita ottenuta).

Stando a quanto riportato dal Guardian, Re Carlo avrebbe previsto per lui una “relocation settlement”. In parole povere otterrà una somma una tantum, bastevole a coprire i costi del trasferimento nella tenuta privata. A ciò si aggiungerà uno stipendio annuale. Niente male come finale di storia per un uomo del genere.

Quanto guadagnerà Andrea

Non è dato sapere a quanto ammonterà l’assegno annuale. Per quanto riguarda la cifra una tantum, sembra possa trattarsi di un assegno a sei zeri. Decisamente superiore rispetto alla pensione da ufficiale della Marina che percepisce (20mila sterline all’anno).

Un contributo gigantesco per qualsiasi cittadino comune, che in realtà ridimensiona le aspettative di Andrea. Dal canto suo, infatti, Re Carlo avrebbe preso questa decisione per evitare che il fratello conducesse uno stile di vita al di sopra dei propri mezzi.

Una storia tutt’altro che conclusa, c’è da crederlo, dal momento che quell’ampia tenuta nel Norfolk è molto frequentata. In primis da William e Kate, che si recano lì spesso con i propri bambini. Considerando come l’erede al trono abbia del tutto reciso i rapporti con lo zio, è facile pensare come i tabloid attenderanno il prossimo viaggio in zona dei Principi per tornare sul tema.

Dopo anni di scandali e tanto dolore provocato alle vittime, tutto ciò appare davvero “too little, too late”. La decisione del Re era attesa da tempo e, di fatto, appare oggi giunta più che “ripulire” il volto della monarchia che per senso di giustizia.

