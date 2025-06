Palinsesto Rai, arrivano i tagli, i programmi che potrebbero sparire da settembre

Fonte: IPA Paola Perego e Simona Ventura

La notizia ha l’amaro sapore dell’incredulità: alcuni dei programmi Rai più amati potrebbero presto scomparire dal palinsesto. Eppure, secondo le indiscrezioni riportate da Davide Maggio, la tv di Stato starebbe valutando pesanti tagli di budget (si parla di circa 25 milioni di euro) che colpirebbero in particolare le trasmissioni di terza serata.

In questo momento, si trattano solo di indiscrezioni e nulla è stato confermato ufficialmente dalla Rai. I programmi in bilico potrebbero ancora trovare spazio nei palinsesti. Tutto dipenderà da quanto sarà deciso e comunicato in occasione della presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai, prevista per il 27 giugno 2025 a Napoli. Solo allora si saprà con certezza quali trasmissioni resteranno e quali, invece, saranno escluse.

Programmi Rai a rischio cancellazione dalla prossima stagione

L’estate è alle porte col suo palinsesto rinnovato, ma c’è già chi si chiede che ne sarà di settembre. Stando ai rumor, a fare le spese di questa cura dimagrante potrebbero essere proprio i programmi storici della notte Rai, vere coccole televisive che accompagnano il pubblico prima del sonno.

In bilico ci sarebbero le trasmissioni di Gigi Marzullo, che da anni illuminano la terza serata di Rai1: Sottovoce (in onda dal lunedì al giovedì), Cinematografo(venerdì), Applausi (sabato) e Milleunolibro (domenica).

Marzullo, Costamagna e Setta: le trasmissioni notturne che potrebbero sparire

Su Rai2 rischiano la cancellazione anche Generazione Z, il talk dedicato ai più giovani condotto da Monica Setta, e Tango, lo show di attualità di Luisella Costamagna.

Per Monica Setta sarebbe un doppio colpo, anche se un barlume di consolazione c’è: un’altra trasmissione da lei condotta, Storie di Donne al bivio, dovrebbe salvarsi e restare confermata nonostante i tagli prospettati.

Il daytime Rai sotto pressione: cosa potrebbe non tornare a settembre

I possibili tagli non risparmierebbero neppure il daytime Rai, facendo tremare anche qualche appuntamento della fascia diurna.

Nel mirino ci sarebbe Il Caffè di Pino Strabioli, deliziosa parentesi culturale della domenica mattina su Rai1, che tante telespettatrici e telespettatori amano gustarsi insieme alla colazione.

Insieme a questo, potrebbe saltare Rebus di Giorgio Zanchini, in onda la domenica su Rai3, altro spazio di approfondimento apprezzato da chi segue la tv nel weekend.

Citofonare Rai 2 in bilico: dubbi sul futuro di Perego e Ventura

Aleggiano incertezze anche su Citofonare Rai 2, il vivace show domenicale condotto da Paola Perego e Simona Ventura, che potrebbe non tornare nella prossima stagione. Anche questi programmi diurni, pur meno chiacchierati rispetto ai grandi show del prime time, hanno il loro pubblico fedele e un ruolo preciso nelle routine del weekend.

Pensare di iniziare la giornata senza la leggerezza colta de Il Caffè o senza le curiosità proposte da Rebus dispiace soprattutto a chi li seguiva come piacevole rituale domenicale.