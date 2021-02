Live-Non è la D’Urso chiude in anticipo: le indiscrezioni

editato in: da

Barbara D’Urso svela su Instagram cosa fa a casa

Lo show Live-Non è la D’Urso, condotto in prima serata da Barbara D’Urso, potrebbe essere presto chiuso in anticipo: le indiscrezioni parlano di ascolti bassi, ma soprattutto di rinnovi ai palinsesti Mediaset. Una notizia che arriva “a ciel sereno” e che indubbiamente molti fan non si aspettavano, dal momento che la stessa conduttrice condivide spesso gli ascolti raggiunti in maniera entusiasta, ringraziando i fan con il classico “caffeuccio”.

Da ormai svariati mesi, la D’Urso è protagonista indiscussa della domenica sera: con la sua figura frizzante e carismatica, ha portato un tocco di novità nelle case degli italiani, proponendo anche tematiche attuali e naturalmente il suo amato gossip, con chiacchiericcio annesso. Immancabile, poi, l’appuntamento delle sfere: un momento che scorreva tra risate e confessioni dei VIP.

A condividere la notizia della chiusura anticipata è stato Dagospia: già dall’11 Aprile potrebbe avvenire il cambio di rotta. Mediaset sta dunque operando una vera e propria rivoluzione, a favore di uno dei personaggi di punta della rete. Infatti, pare che uno dei nomi favoriti alla conduzione della prima serata domenicale, in sostituzione della D’Urso, è Paolo Bonolis, da sempre amato dagli italiani per il suo savoir-faire e per gli show proposti.

Il sipario per il programma dovrebbe scendere dunque a primavera, lasciando – se così fosse – l’amaro in bocca ai fan della D’Urso. Se Bonolis dovesse entrare in sostituzione, tra gli show valutati per prendere il posto in prima serata: Avanti un altro o Ciao Darwin, entrambi ampiamente seguiti e benamati. Un cambio dei palinsesti in casa Mediaset che comunque non è da intendersi come una bocciatura nei confronti della D’Urso, ma solo intenzione di rinnovo.

Il Comitato Esecutivo di Mediaset ha infatti svelato questo retroscena al direttore generale dell’informazione Mediaset Mauro Crippa: un altro show si affaccia all’orizzonte per tenere compagnia agli italiani la domenica sera. La notizia è fresca, e per adesso la D’Urso non ha ancora commentato la chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, ma potrebbe farlo presto.

Per il momento, non si parla di una “cancellazione definitiva”, ma allo stesso tempo nessuno ha ancora escluso o smentito la notizia.