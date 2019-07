Lady Gaga lancia la sua collezione di makeup: Haus Laboratories. Scopriamola insieme!

editato in: da

Ebbene sì: mancava solo lei. Anche Lady Gaga ha finalmente creato la sua linea di makeup, dopo i rumours apparsi quasi un anno fa sui social e qualche hashtag di riferimento. Nasce Haus Laboratories, in collaborazione con la makeup artist di fiducia della star, Sarah Tanno, nonché direttore artistico del neonato brand. Il claim già preannuncia lo spirito inclusivo da sempre professato da Lady Gaga: “Our Haus, your rules” che, traducendo per assonanza il nome del brand, significa “Casa nostra, regole tue”. Un makeup, quindi, adatto a tutti, senza distinzione di genere, età ed etnia e, soprattutto, senza regole di applicazione prestabilite.

In un lungo post emozionante su Instagram e durante varie interviste, Lady Gaga ha raccontato la sua storia con il makeup, suscitando la reazione di molti followers che, ancora una volta si sono totalmente immedesimati in lei. “Il makeup ha cambiato la mia vita. Non mi sono mai sentita bella ed ancora oggi ci sono dei giorni in cui non mi sento bella. […]”, “il potere del makeup è quello di cambiarti l’umore quando ti senti nel tuo momento peggiore. Ma viviamo in un’epoca storica in qui, nonostante il trucco, tante persone si sentono ancora profondamente insicure perché magari non riescono a farsi un contouring perfetto. O perché il disegno delle labbra non è estremamente preciso. O magari non riescono a creare sfumature corrette. Ecco, queste sono le cose che voglio sdoganare e contro cui voglio andare”.

Fonte: Instagram Haus Laboratories

Ma cosa coprente la tanto attesa linea makeup di Haus Laboratories by Lady Gaga?

A dire il vero, non sono mancate polemiche sul web riguardo questa uscita tanto attesa. Sembra infatti che molti Little Monsters (così si chiamano i fan di Gaga) non abbiano apprezzato i primi prodotti proposti, giudicandoli troppo semplici, non all’altezza delle aspettative, basici, banali e con un pack un po’ ‘cheap’, economico.

Analizzandola dettaglio, questa prima uscita comprende 3 tipologie di prodotti: RIP Lip Liner, Le Riot Lip Gloss e Glam Attack, rispettivamente matite labbra, gloss e un prodotto ibrido multiuso con una texture che si trasforma da liquida a polvere. Ogni prodotto è proposto in sei tonalità e sarà possibile preordinare i prodotti a partire da oggi, 15 luglio, in attesa del grande lancio previsto per settembre. I Le Riot Lip Gloss sono dei gloss ad alta luminosità con finish diversi tra shimmer, perlati e pigmento puro. Le matite labbra RIP Lip Liner sono molto pigmentate e possono essere utilizzate anche come rossetto grazie ad una formula scorrevole che non secca le labbra ma al tempo stesso è a lunga tenuta e waterproof, senza sbavare. Consigliata da Lady Gaga in persona anche l’applicazione sulle guance, per un tocco di blush fresco e delicato. I Glam Attacks sono prodotti multifunzione contenuti in un pack simile a quello di un rossetto liquido, con un applicatore che consente di applicare la formula in maniera piena o più in trasparenza. La texture è liquida ma si trasforma in polvere e possono essere usati da soli, come pigmento puro o in combinazione con altri prodotti per modificarne il finish.

Fonte: Instagram Haus Laboratories

Un makeup dedicato a tutti, accessibile e reperibile per tutti

Un’altra grande novità è che i prodotti Haus Laboratories di Lady Gaga saranno disponibili per l’acquisto su Amazon: è la prima volta, infatti, che un brand cosmetico di grossa portata sceglie l’e-commerce più famoso al mondo per vendere i propri prodotti. La scelta è dettata dal fatto che per Lady Gaga, il suo makeup così come la sua musica, devono essere accessibili a tutti. E così, a partire dal 15 luglio e fino al 16, sarà possibile preordinare i prodotti durante i Prime Days di Amazon. Sarà possibile pre-ordinare nove duo di prodotti (due matite labbra, due gloss o due Glam Attacks) oppure sei set da tre prodotti, ciascuno dei quali include Rip Lip Liner, Le Riot Gloss e un Glam Attack ed avranno un prezzo di 54€.

Non ci resta che provare i prodotti di Haus Laboratories e Lady Gaga per scoprirne le performance ed aspettare il reveal dei nuovi, futuri prodotti!