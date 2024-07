La Talpa torna con Ilary Blasi: nel cast anche due ex di Amici

Dopo Battiti Live, Ilary Blasi è pronta a tornare al timone di uno dei reality show più amati dal pubblico, che non va in onda dal 2008

Fonte: Getty Images Ilary Blasi condurrà la nuova edizione de La Talpa, in onda nel 2025

La Talpa sta per tornare finalmente in televisione. Dopo anni di annunci e slittamenti, la quarta edizione dell’iconico reality show Mediaset dovrebbe andare in onda nella stagione televisiva 2024/2025. Molto probabilmente in primavera, dove dovrebbe sostituire L’Isola dei Famosi, che quest’anno ha registrato ascolti flop con Vladimir Luxuria e pertanto difficilmente sarà riconfermato in palinsesto. Alla guida della nuova edizione del programma dovrebbe esserci Ilary Blasi, pronta a raccogliere il testimone di Amanda Lear e Paola Perego.

Ilary Blasi nuova conduttrice de La Talpa: ultime novità e concorrenti

Stando a quanto riporta TvBlog, sarebbero già iniziati i provini per la nuova edizione de La Talpa. Pare che la produzione abbia provinato due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi: Andreas Muller e Veronica Peparini, il ballerino e la coreografa, l’allievo e l’insegnante, che oggi formano una coppia solida e affiatata e che di recente ha allargato la famiglia con le figlie Ginevra e Penelope. Per i due sarebbe la prima volta (insieme) in un reality show. Un modo per testare la forza del loro amore, che ormai va avanti da tempo.

Ma in pole position per entrare ne La Talpa ci sarebbe anche Sara Croce, l’ex Bonas di Avanti un altro vista nel 2023 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci in coppia con Luca Favilla. Ma la bionda modella sarebbe molto corteggiata pure da Alfonso Signorini, che la vorrebbe al Grande Fratello a settembre. In entrambi i casi un’occasione importante per la Croce, che starebbe cercando uno spazio di rilievo nel mondo dello spettacolo.

In merito alla nuova edizione de La Talpa, altre indiscrezioni sono arrivate da Dagospia: “Il programma rinuncerà allo studio e alla diretta, sarà totalmente girato in esterna con attenzione al montaggio. Non solo, il cast al momento dovrebbe essere non solo vip ma puntare, come per Grande Fratello e Isola dei Famosi, sul solito mix con volti sconosciuti. Addio mete esotiche, la location dovrebbe essere made in Italy. Lavori in corso”.

Fonte: IPA

La location della prima edizione de La Talpa, condotta da Amanda Lear, era il Messico mentre quelle delle ultime due, entrambe presentate da Paola Perego, sono state il Kenya e il Sudafrica. Per Ilary Blasi, la cui presenza non è stata ancora ufficializzata dall’azienda, si tratterebbe di un ritorno al genere reality dopo le esperienze al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi. Un genere che ha sempre affascinato l’ex moglie di Francesco Totti, anche da spettatrice.

Fonte: IPA

Marco Salvati, parla lo storico autore de La Talpa

Qualche tempo fa Marco Salvati, storico autore de La Talpa, aveva confermato il ritorno della trasmissione: “È un reality che considero molto mio. Sono il principale artefice della rivoluzione del format, sia nella versione di Rai 2 che nelle due edizioni di Italia 1. Fu un successo enorme, superavamo Canale 5. Dava molto fastidio, ci accusarono di essere troppo hard, ma successivamente tanti programmi ci avrebbero superato a destra. La rete ha deciso di ricomprare i diritti e io stesso sono stato chiamato”. La Talpa dovrebbe andare in onda su Canale 5 e non più su Italia Uno, come accaduto a Battiti Live, sempre condotto da Ilary Blasi.