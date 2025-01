Kate Middleton, il look pazzesco di sera a Londra e il suo ristorante preferito

Kate Middleton si aggira di sera a Londra con una borsa da quasi mille euro. Le foto del look pazzesco per fare shopping e i suoi locali preferiti

Kate Middleton è stata avvistata a Londra mentre faceva dello shopping serale tutta sola, senza William, con un look pazzesco che includeva una borsa a tracolla Smythson Mini Lytton da 850 sterline (983 euro), accessorio rarissimo da vederle addosso durante le visite ufficiali. E non è escluso che si sia fermata in uno dei suoi locali preferiti della capitale prima di rientrare a casa.

Kate Middleton, shopping serale a Londra

Approfittando dell’assenza di William che era volato a Monaco per tifare la sua squadra di calcio, l’Aston Villa, Kate Middleton si è concessa qualche ora per sé lo scorso martedì. Forse anche per riposare la mente dai vari problemi di gestione familiare, come la scelta della scuola secondaria di George.

La Principessa del Galles, come una persona qualunque, ha sfruttato le sue ore di libera uscita per fare acquisti a Londra. In particolare, ha fatto un salto da Finley & Co. a Notting Hill, un ottico molto rinomato, che ha aperto un secondo negozio anche a Soho. Chissà se concederà al suo ottico preferito il Royal Warrant, ora che ha il diritto di farlo.

Kate è una grande fan di questo brand e ha già acquistato lì in passato occhiali di sole. Martedì scorso è stata quindi avvistata e fotografata mentre guardava la vetrina e poi è entrata nella boutique dove si è messa a chiacchiera amabilmente con la commessa. Infine, è uscita con un sacchetto di stoffa, evidentemente ha trovato quello che cercava.

Kate Middleton, il look da shopping nel dettaglio

Per il giro di shopping, Kate ha scelto un look casual ma sempre impeccabile, come mostrano le foto paparazzate. Ha indossato un cappotto blu navy, chiuso da una cintura in stoffa, di Max&Co. Tra l’altro possiede due capispalla simili in altri colori. Per proteggere la gola ha optato per una sciarpa a quadri del brand britannico Aquascutum che ha da diversi anni. Lady Middleton sfoggiava i pantaloni palazzo, grigio screziato, di Sezane.

Per quanto riguarda gli accessori, sicuramente spiccava la borsa di Smythson Mini Lytton, da 850 sterline, che ha abbinato a delle scarpe basse in suede nero. I gioielli erano ovviamente ridotti al minimo, in particolare ha optato per gli orecchini a foglia di Kiki McDonough e al posto del suo anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti, c’era la fede dell’eternità che ultimamente indossa sempre più spesso.

Kate è apparsa in forma e questa uscita serale per Londra dimostra il suo impegno a guardare avanti, adesso che il cancro è in remissione.

Kate Middleton, i suoi ristoranti preferiti a Londra

Non è escluso che la Principessa dopo lo shopping si sia fermata a bere o mangiare qualcosa, magari con sua sorella Pippa, prima di tornare a Windsor. Infatti, nella capitale ci sono alcuni dei suoi locali preferiti e non tutti sono proibitivi.

Per esempio, il Bluebird Chelsea, dove è stata fotografata diverse volte in passato con Pippa e Carole Middleton. Il ristorante ha un menu tradizionale che comprende piatti classici come bistecche, hamburger e fish and chips. Ma Kate è stata vista anche al pub Chelsea insieme ad altre mamme dei compagni di scuola di Charlotte.

In ogni caso, non è la prima volta che Lady Middleton è sorpresa da sola a Londra, come fosse una comune cittadina. Spesso fa shopping per conto suo. Una volta è stata avvistata mentre passeggiava con Louis quando aveva un anno. E durante queste vacanze di Natale è andata a visitare alcune scuole per George.

Quando è nel Norfolk va spesso a fare la spesa in uno dei negozi di alimentari locali ed è stata fotografata anche nel mini market mentre faceva acquisti per i figli.