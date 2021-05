Harry torna da Oprah prima del parto di Meghan, gli insider: “Manca poco”

editato in: da

Meghan Markle, Archie compie due anni

Harry è pronto a scrivere un nuovo capitolo sulla Famiglia Reale. E ancora una volta al cospetto di Oprah Winfrey. Il Duca di Sussex sembra pronto a un’altra intervista con ulteriori rivelazioni sulla sua decisione di lasciare il suo ruolo, per formarsi una famiglia lontano da quelle che sono le sue origini.

Sulla scia del successo della docuserie ideata con Oprah, il Principe Harry registrerà una nuova puntata dello show e la curiosità è già alle stelle. Le sue ultime dichiarazioni non avevano fatto bene alla Famiglia Reale, che aveva reagito in maniera più o meno diverse alle parole taglienti del Duca.

Le parole di Harry hanno infatti colpito ogni angolo della Famiglia Reale, senza risparmiare nessuno. Nella sua confessione, non sono mancati i particolari del trauma subito a seguito della morte della madre Diana e per il quale ha anche dovuto affrontare un periodo di analisi.

Nel nuovo episodio destinato alla docuserie, sono previsti anche alcuni interventi molto importanti, con degli esperti che si occuperanno di approfondire diverse tematiche delicate, come quella della salute mentale e del benessere emotivo.

Ed è proprio su questo punto che aveva battuto Harry e sulla necessità di liberarsi dall’oppressione del suo stato per poter ritrovare finalmente se stesso. Il Principe aveva anche parlato della rottura di un circolo di dolore che era iniziato proprio con suo padre e che – sembrerebbe – non gli avesse lasciato alternative spiegandogli, senza mezzi termini: “Così è stato per me, così sarà per te”.

La sua presa di posizione così dura non ha lasciato indifferenti la Regina e il Principe Carlo, che hanno replicato dicendosi feriti per queste parole. Tuttavia, Elisabetta ha continuato a svolgere il suo ruolo nella maniera più rigorosa possibile, mostrandosi sorridente durante gli incontri istituzionali successivi all’intervista di Harry.

Intanto, la famiglia che ha deciso di formare con Meghan starebbe per allargarsi e molto prima del previsto. Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Beast, la coppia sarebbe pronta ad accogliere la secondogenita in anticipo rispetto alla tabella di marcia: “La piccola potrebbe nascere entro fine mese. Ci sentiamo di dire che da adesso in poi ogni giorno è buono”.

La piccola potrebbe anche nascere tra le mura domestiche. Già per Archie, Meghan Markle desiderava un parto in casa, a Frogmore Cottage, ma rinunciò su consiglio medico. A rilanciare l’indiscrezione è Page Six, che individua la villa a Montecito come location ideale per la nascita della secondogenita del Principe Harry.

Se dovesse essere necessario un ospedale, Meghan potrebbe scegliere il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, come suggerito anche da Omid Scobie – coautore della biografia sui Sussex Finding Freedom – che si era lasciato scappare un commento sul reparto maternità della struttura, inserito tra i migliori del paese.

Gli scommettitori sono ancora scatenati sul nome, per il quale non sono trapelate molte indiscrezioni. Si parla di Diana, in onore dell’amata madre di Harry ma anche di Lily, per un omaggio alla regina Elisabetta. Dopo la morte di Filippo, si è anche parlato della possibilità di Philippa, in memoria del bisnonno.

La bambina non avrà titoli reali, indipendentemente dalla decisione di suo padre di lasciare l’Inghilterra per costruirsi una nuova vita in America. Potrebbe ottenere un titolo solo nel caso in cui suo nonno Carlo diventasse re, in qualità di nipote del sovrano, ma solo se i suoi genitori dovessero decidere di accettarlo.

Le incertezze sono molteplici ma solo su una cosa Harry si è detto sicuro: non vuole avere più di due figli. Nel corso della sua prima intervista a Oprah aveva infatti dichiarato: “Avremo un maschio e poi una femmina… Cosa si può chiedere di più?”. Dello stesso avviso è anche Meghan: “Abbiamo noi quattro, abbiamo i nostri due cani. Stiamo a posto così”.