Domenica In, Gigi D’Alessio non parla della Tatangelo: Mara è la protagonista

Anna Tatangelo splende a Domenica In, Gigi D’Alessio reagisce su Instagram

Gigi D’Alessio è tornato più carico che mai e a Domenica In ha presentato la nuova versione della sua celebre canzone del 1999 “Buongiorno”, questa volta realizzata in collaborazione con dieci protagonisti della scena musicale regina napoletana.

Una canzone ritmata che ha catturato l’attenzione di Mara che, a sua volta, si è lasciata andare ad un ballo scatenato rubando la scena a Gigi e ai suoi colleghi. Nota per la sua esuberanza e spontaneità, per un attimo ha smesso i panni di conduttrice per indossare quelli di una semplice fan.

“Buongiorno” è un progetto fatto da ben 11 artisti che parla anche della voglia di stare insieme, uniti, dopo il delicato periodo vissuto dall’Italia negli ultimi mesi. Un momento delicato che ha cambiato anche le regole della televisione: Mara, infatti, ha spiegato di non aver potuto ospitare in diretta Gigi e la sua “squadra” al completo per poter assicurare a tutti le giuste misure di sicurezza. Una scelta frutto della peculiare situazione che stiamo vivendo.

L’amore per Napoli scorre forte nelle vene di D’Alessio, che del sangue “napulegno” ha fatto il suo punto di forza, diventando uno degli artisti del sud più conosciuti e apprezzati. Un legame speciale che lo unisce anche ai cantanti e musicisti che hanno collaborato a questa versione inedita di “Buongiorno”. Un progetto che è nato con l’intento di valorizzare da una parte la loro città natia e, dall’altra, la cultura musicale rap/trap. Proprio a questo proposito Gigi, svelando i motivi che lo hanno spinto a creare questa ambiziosa “squadra”, ha parlato dei pregiudizi di cui è stato vittima durante la sua lunghissima carriera: “Io ho subito tanti preconcetti nella musica pop […] prima quando cantavi in dialetto in macchina abbassavi il volume, oggi invece si alza”.

Dopo aver presentato il suo nuovo disco durante l’ultima edizione dei Seat Music Awards 2020, Gigi ha scelto Domenica In per far conoscere il suo nuovo progetto al grande pubblico: intervento che è arrivato a pochissima distanza dall’intima intervista che ha visto protagonista Anna Tarangelo nella stessa trasmissione. Un curioso passaggio di testimone tra i due, arrivati alla separazione qualche mese fa, che da tempo hanno smesso di citarsi pubblicamente. Le voci di corridoio sulla loro vita privata sono sempre state numerose ma Gigi, anche in questa occasione, non ha commentato nulla. Una scelta singolare considerando che D’Alessio, in passato, si era più volte commentato con diverse dichiarazioni pubbliche durante la prima separazione dalla Tatangelo.

È facile allora pensare che “Buongiorno” sia una nuova occasione per Gigi per ritrovare la sua identità sia come uomo che come artista.