Creme all’acido ialuronico: le migliori soluzioni per combattere le rughe

Acido ialuronico, perché piace a tutti? Oltre ai sieri, che sono imperdibili e da avere assolutamente, le creme all’acido ialuronico vivono un momento d’oro diventando un punto saldo della skincare routine di donne (ma anche uomini).

Ma come mai è diventato così famoso e ormai indispensabile per chiunque? Merito delle sue proprietà idratanti e rimpolpanti. L’acido ialuronico, grazie alla sua formulazione e ai suoi diversi pesi molecolari, funge da spugna permettendo alle cellule di inglobare acqua e dando così più turgore alla pelle. Non da meno poi, il suo potere anti-età grazie proprio alla sua capacità di trattenere acqua a lungo restituendo vitalità ed elasticità anche alle cuti più mature.

Se ti stai chiedendo da dove ha origine l’acido ialuronico e come mai fa così bene alla pelle? Questa componente è già presente nei tessuti connettivi dell’uomo e la sua funzione è quella di proteggere i tessuti e idratarli. Purtroppo con il passare l’acido ialuronico tende a diminuire e, per questo motivo, è bene integrarlo con creme per il viso ad hoc.

Ma quale scegliere? Noi abbiamo selezionato le migliori per un viso giovane e luminoso 365 giorni l’anno.

RoC, Retinol Correxion® Line Smoothing Max Hydration Cream

Retinolo, acido ialuronico e vitamina C: la triade della pelle perfetta è contenuta all’interno della nuova crema firmata da RoC. Una crema viso che permette di ottenere una texture più uniforme e rughe e linee sottili levigate oltre a un incarnato più tonico e luminoso.

Skinlabo, Crema Attiva All’acido Ialuronico

Ben tre differenti pesi e dimensioni di acido ialuronico che agiscono insieme in questa crema che permette. Ottimo per contrastare le rughe e segni di espressione. Da usare mattino e sera, massaggiando con attenzione fino al completo assorbimento.

Somatoline Cosmetics, Lift Effect 4d Chrono-Filler Notte

Un trattamento d’urto pensato per agire durante le ore notturne: merito delle microsfere di Acido Ialuronico dall’effetto filler immediato e della texture leggera e vellutata, ideale anche per una maschera rigenerante. Un’azione filler e antirughe che attiva anche il microcircolo favorendo la rigenerazione cellulare.

111SKIN, Celestial Black Diamond Cream

Non solo acido ialuronico, questa crema contiene anche particelle di diamante nero che aiutano i principi attivi a penetrare nella pelle per risultati più intensi e una pelle più elastica e turgida. Inoltre le aree di iperpigmentazione sono trattate con principi attivi schiarenti, diminuendo così la visibilità delle aree più scure.

Agenov, Crema viso 24h “Amazonian Ingredients”

Una crema idratante e anti age perfetta anche come base trucco e da usare in qualsiasi momento in cui si senta la necessità di idratazione. Merito dell’Acido ialuronico frammentato che con il suo basso peso molecolare favorisce la penetrazione nella cute impedendo la disidratazione e rimpolpando i tessuti dall’interno.

Douglas Skin Focus,48H Hydrating Rich Cream

La cosa importante da sapere quando si parla di acido ialuronico e di creme che lo contengono, è bene ricordarsi che non riguarda solo le pelli più mature e che riportano visibili segni del tempo. L’acido ialuronico è altamente idratante e, per questo motivo, perfetto per le pelli più secche e che necessitano di ritrovare il giusto livello di idratazione. Tutto ciò è contenuto in questa linea Aqua Perfect che stimolano le cellule del tessuto connettivo e proteggendole dai radicali liberi.

MIAMO, Hyaluronic Acid Cream

Se parlare di idratazione pensi faccia rima con occlusione dei pori, ti stai proprio sbagliando. L’acido ialuronico non agisce in superficie ma in profondità catturando l’acqua all’interno delle cellule e, per questo motivo, non va a occludere la pelle ma la lascia setosa e leggera. Ideale, quindi, anche come base trucco per un comfort ottimale per tutta la giornata.

By Terry, Hyaluronic Global Face Cream

Morbida e leggera, una crema che si assorbe rapidamente per un boost esagerato di idratazione, attenuando l’aspetto della pelle secca e donando luminosità al viso. Inoltre, al suo interno, lo squalano che mantiene l’idratazione per una morbidezza a lunga durata, mentre la niacinamide favorisce la luminosità della pelle.

L’Erbolario, Crema Viso per Pelli Miste

Anche le pelli più impure e che presentano piccole imperfezioni necessitano di idratazione. Per questo motivo è possibile utilizzare una crema viso con acido ialuronico che unisce il trattamento normalizzante e dermopurificante a quello idratante, elasticizzante e compattante.