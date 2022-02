Come rifare il look alla tua borsa con questi portachiavi

Una delle tendenze degli ultimi anni ha riportato in auge la personalizzazione degli abiti e accessori che già si possiedono; una nuova vita per tanti capi di abbigliamento che sembrano un po’ passati di moda, ma che hanno bisogno, a volte, solo di una rinfrescata e un tocco di novità.

Una voglia di recupero e di minimalismo che si sposa con un impegno all’acquisto intenzionale sempre più presente nella società odierna.

Sicuramente c’è questo alla base del trend, molto in voga, della borsa personalizzata con i portachiavi.

Con un po’ di fantasia e creatività puoi ridare nuova vita alla tua borsa preferita. Esistono, infatti, vari modi per renderla unica.

Come personalizzare la borsa con i portachiavi

I portachiavi, con dei piccoli moschettoni, sono l’oggetto più usato per impreziosire una borsa un po’ vecchia o che ha un po’ annoiato!

Generalmente si agganciano ai lati della borsa, in corrispondenza della tracolla ed esistono veramente tantissime varianti in commercio: portachiavi morbidi di peluche in varie forme, charms, gioielli, bijoux e qualsiasi altro elemento pendente, qui puoi veramente date spazio alla fantasia, via libera anche a piccoli foulard da annodare semplicemente alla tracolla e a qualsiasi altra cosa la tua creatività ti suggerisce.

Grazie ad un po’ di estro potrai rendere diversa la tua borsa ogni volta che vorrai, cambiando i portachiavi e applicazione e scegliendo quelle più adatte al tuo outfit del momento.

I 5 portachiavi migliori per personalizzare la tua borsa

Per aiutarti nella scelta del portachiavi da acquistare per la tua borsa, ne abbiamo selezionati cinque che trovi su Amazon.

Portachiavi con iniziale

Il portachiavi con strass di cristallo bling e lettera dell’alfabeto iniziale è un grande classico con cui è difficile sbagliare. Le applicazioni donano luce e classe alla tua borsa.

Offerta Portachiavi con strass Dona nuova vita alla tua borsa

Portachiavi peluche

Questo modello in peluche ci ha colpito perché è in grado di personalizzare con glamour, ma senza eccesso, la borsa o lo zaino, che usi nella quotidianità.

Il pom di pelliccia è morbidissimo ed è decorato con una piccola campana rotonda; la chiusura con moschettone è realizzati in lega argentata, materiale che lo rende resistente e durevole nel tempo.

Portachiavi con pom in peluche Un pom morbido per dare un tocco moderno e sbarazzino al tuo look

Portachiavi con strass Fenicottero

Il fenicottero è un must per molti accessori o abiti. Lo abbiamo visto protagonista di camice, accessori di cartoleria e tanto altro. Ora puoi anche usarlo come portachiavi ornamentale per impreziosire la tua borsa.

Questo modello è realizzato in strass, risulta quindi molto luminoso e divertente proprio per la sua forma. Il design è moderno e sofisticato e i dettagli finemente elaborati rendono questo portachiavi veramente molto bello.

Su Amazon lo trovi disponibile anche in altre forme divertenti, come l’orsetto, il delfino e il gufo.

Portachiavi con fenicottero Personalizza la tua borsa con un portachiavi divertente

Portachiavi in pelle cuore d’amore Bling Cristallo

Il portachiavi in pelle a forma di cuore è una scelta classica per aggiungere eleganza alla tua borsa.

Il cuore è disponibile in diversi colori, tutti tenui, che si sposano molto bene con borse nere, bianche o di cuoio, al moschettone sono agganciati dei nappe e dei charms che impreziosiscono il portachiavi.

Portachiavi in pelle con cuore Un cuore di pelle con strass per dare un tocco di luce alla tua borsa o zaino

Portachiavi con unicorno, stella e cuore

Il portachiavi con unicorno è ideale se vuoi personalizzare la borsa senza eccedere e restando minimale.

Sono presenti 3 ciondoli: un cuore, un unicorno e una stella in dimensioni contenute così come il moschettone risulta leggermente più piccolo della media e quindi meno visibile.

Prodotto in lega di zinco, non tende ad ossidare nel tempo e resta brillante nel lungo periodo.

Portachiavi con unicorno Un portachiavi minimale e delicato per aggiungere un po'di estro al tuo outfit