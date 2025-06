Fonte: IPA Belen Rodriguez

Belen Rodriguez tornerà a innamorarsi? È quello che sperano – e credono possibile – i numerosissimi fan che la seguono sui social. La showgirl ha infatti dato il via a quello che potrebbe sembrare un vero corteggiamento. Il fortunato è il giovanissimo Olly, il cantante che ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo. Cantante che non si è tirato indietro e ha prontamente (e dolcemente) risposto alle avances di Belen.

Un nuovo flirt per Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez è solita condividere con i propri follower la propria quotidiana, raccontando lo scorrere delle proprie giornate. Nei giorni scorsi, ha condiviso anche le sue ultime ossessioni musicali. In un video che la mostra intenta a rifarsi il trucco prima di uscire, Belu ha scelto come sottofondo una delle canzone di Olly. A didascalia del video, si leggeva: “Non ti offendere Olly, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso”. Belu ha anche aggiunto che, ad ascoltare il vincitore di Sanremo 2025 (ma che ha rinunciato all’Eurovision) proprio non “riesce a smettere”.

Da vera esperta di social, Belen non ha dimenticato di taggare direttamente il cantante, che non ha tardato a rispondere. Ricondividendo il video della showgirl, il giovane musicista ha commentato ironico: “Non mi offendo assolutamente”. E non finisce qui, perché Mrs Rodriguez ha continuato a portare avanti il tenero botta e risposta, ricondividendo a sua volta la risposta di Olly, ma aggiungendoci a corredo un grande cuore rosso. Che si tratti di un semplice scambio di carinerie tra famosi o che siano gli arbori di una nuova storia d’amore? Sognare è sempre gratis e i fan della showgirl argentina immaginano già di vedere la loro beniamina in prima fila al prossimo concerto del promettente cantautore genovese.

Olly ha già conquistato Emma Marrone

Com’è piccolo il mondo, specie quello dello spettacolo. Belen Rodriguez è già stata accomunata a Emma Marrone dall’ex marito Stefano De Martino, e anche Olly è molto legato alla cantautrice. Olly e Emma hanno registrato assieme il brano Ho voglia di te e da quella collaborazione professionale è nata un’amicizia sincera e duratura. Il giovane cantautore ha raccontato di considerare Emma “una sorella maggiore” e che è stata proprio lei la prima persona che ha chiamato dopo la vittoria all’Ariston.

Belen “single per la prima volta”

Le coincidenze sembrano quelle di una commedia romantica, ma Belen Rodriguez forse non è pronta per un nuovo amore. Così come raccontato poco tempo fa a Fabio Fazio, ospite di Che Tempo Che Fa, la showgirl è “single per la prima volta dopo 20 anni”. Senza un uomo al fianco, ha “cambiato rete, tagliato i capelli”, ha compiuto 40 anni e, finalmente, afferma che sì, sta “molto bene”. Adesso si concentra su sé stessa – ha rimesso la fede al dito annunciando un “matrimonio con me stessa” –, sui figli Santiago e Luna Marì e sulla sorella Cecilia, che tra poco diventerà mamma per la prima volta e, nonostante qualche litigio, ha bisogno più che mai della sua amata sorellona.