Amazon Prime Video, le nuove uscite di agosto

editato in: da

Perché tutti parlano di Lol, lo show Amazon Prime dove è vietato ridere

Agosto, il mese che gli italiani sono soliti dedicare alle vacanze estive, si prefigura molto caldo; non solo da un punto di vista esclusivamente climatico, ma anche per gli importanti nuovi titoli che approderanno nel catalogo di Amazon Prime Video. Vediamo un po’ cosa c’è in serbo!

FILM ORIGINALI

Tra i film originali che fanno il loro debutto sulla piattaforma streaming troviamo: Pessime Storie (Historias Lamentables), Evangelion:3.0 + 1.01 Thrice Upon A Time, The Protégé, Borat Specials eBrutus Vs. Cesar. Tra queste uscite, si segnala in particolar modo il secondo titolo citato, rispettivamente il quarto e l’ ultimo capitolo di Rebuild of Evangelion, tetralogia cinematografica d’animazione che funge da remake e sequel del leggendario anime Neon Genesis Evangelion.

FILM NON ORIGINALI

I film non originali che approdano su Amazon Prime Video sono: Tutta colpa di Freud, La maschera di ferro, The Kingdom, Monster, Un profilo per due, Una promessa, Mister Morgan, The Giver – Il mondo di Jonas, Equals, La rivincita delle sfigate, The Endless, Lei mi parla ancora, A Testa Alta, Il distacco, Evangelion:1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion:3.33 You Can (Not) Redo, Evangelion:2.22 You Can (Not) Advance, Rifkin’s Festival, L’A.S.S.O. nella manica, Territory – L’oro dei ghiacci, A Dangerous Man, 3022, Il quinto potere, Il mio nome è nessuno. É possibile dunque vedere un buon equilibrio tra i grandi classici del cinema, come La maschera di ferro o Il mio nome è nessuno, e pellicole più fresche e recenti, come Tutta colpa di Freud o Rifkin’s Festival (l’ultimo grande successo di Woody Allen).

SERIE TV ORIGINALI

Cruel Summer, Modern Love (Stagione 29), Star Trek: Lower Decks (Stagione 2), Nove Perfetti Sconosciuti, Kevin Can F**k Himself (Stagione 1) e Fernando (Stagione 2) sono invece le serie Tv originali. Amazon Prime dimostra come sempre di avere in serbo grandi assi nella manica. C’è molto chiacchiericcio intorno a Nove Perfetti Sconosciuti, il prodotto di punto di questo mese. Si tratta di una miniserie basata sull’omonimo romanzo di Liane Moriarty, che vanta un cast stellare: si trovano nomi come Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale e Samara Weaving. La storia ruota intorno a nove personaggi particolarmente stressati, che si iscrivono a un corso per migliorare il proprio stile di vita che si tiene presso un prestigioso wellness resort di lusso. Tuttavia, nulla andrà come previsto, e la situazione in cui i protagonisti si trovano sarà ben diversa rispetto a quanto si aspettavano.

SERIE TV NON ORIGINALI

Poche, invece, le serie Tv non originali che saranno pubblicate sulla piattaforma di streaming. Sono disponibili: Vikings (Stagione 6), The O.C (Tutte le Stagioni) e Bleach (Stagione 5)

Tuttavia, alcune serie tv abbandoneranno la piattaforma nel corso di Agosto. Tra queste si segnalano Visitors, The West Wing, Misfits e Buffy.