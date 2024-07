Alternative allo smartphone per bambini: i giochi che stimolano la creatività

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: iStock

I mesi estivi rappresentano da sempre, per bambini/e, il periodo perfetto per sperimentare attività nuove, in grado di stimolare la creatività, scoprendo anche nuove passioni. A seconda dell’età, che ci si trovi in città o in villeggiatura, giochi e passatempi aiutano i nostri figli a staccare dalla routine dell’anno scolastico e ad immergersi in ritmi più rilassati, anche di socializzazione, purché lo smartphone ed il mondo on line siano lontani!

Se, un tempo, ci sono state generazioni di bambini e bambine, tutta l’estate a casa, con gli occhi incollati davanti alla tv a guardare più volte lo stesso film, mentre mamma e papà erano a lavoro, oggi non mancano campus estivi ed alternative creative dedicate ai più piccoli, in città come al mare o in montagna.

In questo articolo esploreremo alcuni gioco/passatempo da proporre ai bambini e alle bambine, in grado di sostituire lo smartphone. Purtroppo, si abbassa sempre più vertiginosamente l’accesso ai giochi sul cellulare come ai social, con l’abbandono di giochi manuali e creativi che da sempre aiutano lo sviluppo di molte competenze ed abilità importanti per i bambini e le bambine.

Fonte: iStock

L importanza di trovare giochi alternativi allo smartphone

Nel 1976 è stato portato sul mercato internazionale un prodotto che ha fatto storia: il walkman. Ascoltare la musica, mentre si passeggiava, si faceva sport, si giocava, e poterlo fare con le cuffie era, ed è stata, una rivoluzione irresistibile a qualunque età.

Quello che alcuni non sanno è quale fosse la preoccupazione alla base di questo prodotto, cioè la possibilità che potesse condurre ad un comportamento solitario, in grado di isolare le persone. Per tale motivo, la versione iniziale prevedeva due attacchi per le cuffie.

Oggi, abituati a vivere in modo molto individualistico, tale curiosità potrebbe far sorridere. Eppure la relazione con gli altri non è un fattore irrilevante per noi esseri umani.

L’uso dello smartphone viaggia sul binario opposto, quello della solitudine ed è preoccupante quando sono i bambini e le bambine a sperimentare questa esperienza.

Per questo motivo trovare nuove attività che stimolino la creatività dei bambini come la relazione con i loro simili è necessario, per evitare di cedere a richieste continue, mosse dalla noia, di usare il nostro cellulare.

In un’epoca in cui gli smartphone sono onnipresenti, è fondamentale proporre alternative che permettano ai più piccoli di sviluppare nuove abilità e godersi il tempo libero in modo sano e divertente. In caso contrario, lo vediamo in spiaggia, come al parco o al ristorante, orde di bambini e bambine, ragazzini e ragazzine, con in mano uno smartphne, pur essendo uno accanto all’altro, non condividono che uno schermo ed anche una futura cervicale!

Ora vediamo 5 giochi e passatempi (da fare soli o in compagnia) che stimolano la creatività e appunto la relazione, in molti casi.

Kit gioielli: il gioco che stimola la manualità

La creazione di gioielli è un passatempo senza età e, anche se sembra essere solo appannaggio delle bambine e delle ragazze, potrebbe aiutare moltissimo la manualità, la concertazione e la fantasia anche per i maschietti.

Potremmo definirlo il gioco dell’estate, in quanto, ad ogni creazione di collane, bracciali, anelli, di ogni genere e materiale, segue il classico mercatino sulla spiaggia, o anche nelle piccole piazze e parchetti di paesi e città. Un gioco nel gioco che poi coinvolge anche altre attitudini: dalla relazione con l’altro, alla contrattazione, ai calcoli matematici etc etc.

Di kit per realizzare gioielli ne esistono a centinaia, si può scegliere in base al prezzo, ma soprattutto in base a quanti prodotti si vogliono realizzare, al tipo di materiale predominante (dalla plastica, agli elastici, al legno, al tessuto) e all’età/abilità del nostro/nostra artista.

Kit stilista: il gioco che stimola la creatività e lo stile

Seguendo il sottile charm di chi ha passioni stilistiche, un altro gioco, che può essere fatto da soli come in compagnia, ed ancora una volta sdoganabile anche al maschile (del resto, le bambine non giocano anche con le macchinine, il pallone ed i set scientifici?) è il kit per vestire personaggi in cartoncino. Ragazze e ragazzi, in carta e, rigorosamente in déshabillé, da vestire a proprio piacimento, usando forbici, stencil e colori.

Giochi di società: passatempi da spiaggia, per socializzare

Per i bambini appassionati di giochi di società o di carte, che si trovino in spiaggia, non è più necessario rinunciare, per paura di rovinarli. Tanti sono i giochi che aiutano a creare nuove amicizie, e capannelli di bambini sotto gli ombrelloni, se sabbia, sale ed acqua non sono più loro acerrimi nemici. Di chi stiamo parlando? Dei giochi versione travel e di quelli con involucri plastificati, resistenti ad ogni vacanza da bambino/a (e non solo), che si rispetti!

Modellare argilla e sabbia: la passione per le mani in pasta

Per i bambini e le bambine che devono ancora attendere per affondare le mani nella sabbia, o per quelli che faranno una vacanza in montagna, la sensazione della spiaggia sarà garantita da un gioco in scatola.

Le costruzioni, gli esperimenti con sabbia ed argilla sono ormai alla portata anche delle nostre case, senza la necessità di lanciare SoS ad ogni granello caduto sul pavimento! Si tratta di giochi che fanno bene alla manualità, allo sviluppo della fantasia, e che, qualora si fosse da soli o da sole, possono anche essere realizzati in solitaria.

Set lavoretti: i giochi per sviluppare l’inventiva

Per i veri creativi/creative, che non si arrendono mai, bisogna assolutamente comprare kit ad hoc. Di set per creare ce ne sono tantissimi e sono in grado di sviluppare abilità manuali ed inventiva, in base all’esperienza ed all’età dei bambini. E, se vogliamo usare i social od internet a tutti i costi, ecco un modo intelligente di farlo, cercando l’ispirazione per realizzare decine e decine di cose sorprendenti. Più si fa difficile la creazione, il lavoretto, e più bambini e bambine possono essere coinvolti, ognuno può cimentarsi in una parte, per poi unire ogni risultato in un lavoro conclusivo, unico.

Fonte: iStock

Evviva i libri: passatempo per lessico e concentrazione

Ma se nostro figlio/figlia fosse solo, no panic! La noia non deve mai spaventare perché portatrice di nuovi spunti, stimoli ma anche di quel riposo che, durante l’anno scolastico, viene sempre più a mancare man mano che si cresce. Quella solitudine può essere colta come l’occasione di leggere tutti quei libri estivi per bambini e bambine che sono sul comodino da quando Babbo Natale li ha lanciati dal camino!

Leggere il libro che si vuole: questa è la regola per iniziare alla lettura ed, in genere, è il modo per amarla. I libri stimolano la fantasia, la concertazione, migliorano il lessico, la dialettica, la scrittura, la capacità critica, le abilità nel dibattito.

In conclusione, scegliere attività alternative allo smartphone non solo aiuta a ridurre il tempo passato davanti agli schermi, ma può essere l’occasione di arricchire l’estate dei nostri bambini e delle nostre bambine con esperienze preziose, soprattutto lì dove i campus estivi siano terminati e le vacanze non siano ancora cominciate o, al contrario, siano molto lunghe e sedentarie, facendo correre il rischio di prendere in mano il device di mamma e papà.