Alimentazione olistica: cos’è, benefici e come praticarla

L’alimentazione olistica non è una semplice dieta, bensì uno stile di vita che mette il cibo in relazione con il benessere fisico, mentale ed emozionale di un individuo. In parole povere, bisogna accantonare quello che è il concetto di calorie e macronutrienti, facendo risaltare il valore qualitativo degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole. L’alimentazione olistica punta ad una visione più ampia della salute, andando a bilanciare la nutrizione quotidiana con l’energia e l’equilibrio interiore. Ma in cosa consiste esattamente l’alimentazione olistica? Quali benefici offre? Si può integrare nella vita di tutti i giorni? In questo articolo del magazine di DiLei proveremo a rispondere a tutte queste domande, esplorando i principi dell’alimentazione olistica e i modi per metterla in pratica in modo semplice e sostenibile.

Cos’è l’alimentazione olistica?

L’alimentazione olistica fonda le sue basi sul concetto che il cibo non deve essere visto solo come una fonte di energia, ma come lo strumento necessario per raggiungere l’equilibrio tra corpo e mente. L’approccio olistico prende quindi in considerazione gli effetti benefici che gli alimenti hanno nei confronti dei tessuti, delle cellule, del sistema digestivo, ma anche sulle emozioni e persino sull’energia vitale di un individuo.

Quali sono i principi chiave dell’alimentazione olistica?

Qualità degli alimenti: l’alimentazione olistica predilige alimenti naturali, non processati e biologici, mettendo al bando prodotti confezionati e precotti.

l’alimentazione olistica predilige alimenti naturali, non processati e biologici, mettendo al bando prodotti confezionati e precotti. Connessione tra mente e corpo : il modo in cui ci si nutre è importante quanto gli alimenti che scegliamo per i nostri pasti.

: il modo in cui ci si nutre è importante quanto gli alimenti che scegliamo per i nostri pasti. Qualità e biodiversità : per l’alimentazione olistica è fondamentale scegliere alimenti freschi, ma soprattutto di stagione e locali, che rispettino l’ambiente e gli ecosistemi.

: per l’alimentazione olistica è fondamentale scegliere alimenti freschi, ma soprattutto di stagione e locali, che rispettino l’ambiente e gli ecosistemi. Ascoltare il corpo : bisogna mangiare secondo dei reali bisogni fisiologici e senza delle tempistiche rigide o seguendo diete ultra-restrittive.

: bisogna mangiare secondo dei reali bisogni fisiologici e senza delle tempistiche rigide o seguendo diete ultra-restrittive. Cucinare in modo consapevole: è importante maneggiare gli alimenti con delicatezza, ma anche prepararli e combinarli nel modo giusto per poter influenzare il benessere del corpo.

In sintesi, l’alimentazione olistica vede il cibo come una medicina naturale, che a lungo andare è capace di influenzare il benessere e la salute di cellule e tessuti. Da questa visione, nascono anche tutti quegli approcci, spesso errati, che vedono nel cibo la soluzione per qualsiasi tipo di problema o patologia del corpo.

Benefici dell’alimentazione olistica

Seguire un’alimentazione di tipo olistico permette di offrire tutta una serie di benefici e vantaggi per il benessere fisico e mentale delle persone. Di seguito vedremo alcuni dei benefici che questo tipo di dieta può avere sul corpo umano:

Benessere digestivo

Prediligendo alimenti di buona qualità, freschi, biologici e stagionali ed evitando cibi processati e ricchi di additivi, si permette un miglior funzionamento dell’apparato digerente. Si eviterà di andare incontro a gonfiore, acidità e disturbi intestinali, spesso provocati da una cattiva alimentazione.

Più energia per il corpo

L’alimentazione olistica è molto equilibrata ed è ricca di alimenti vegetali ad alto contenuto di vitamine e minerali. Tali micronutrienti sono fondamentali per mantenere stabile la glicemia ed evitare picchi improvvisi di zucchero nel sangue, ma allo stesso tempo permettono di modulare il metabolismo energetico da parte delle cellule. Si avrà quindi più energia da spendere per le proprie attività quotidiane virgola non solo fisiche ma anche mentali.

Stimolazione del sistema immunitario

L’utilizzo quotidiano di frutta, verdura, spezie e alimenti fermentati permette di introdurre all’interno del corpo un gran numero di vitamine minerali, probiotici e antiossidanti, che aiutano a rinforzare le naturali difese del sistema immunitario. Inoltre, l’alimentazione olistica ricca in sostanze antiossidanti aiuta a combattere i danni provocati dai radicali liberi e mantiene una migliore qualità della vita.

Mantenimento del peso corporeo senza restrizioni

Focalizzandosi su scelte qualitative che non guardino a calorie e grammature, con l’alimentazione olistica si potrà mantenere o addirittura perdere peso in modo naturale e senza stress. Seguire uno stile alimentare olistico permette di condurre un’alimentazione sana ed equilibrata a lungo termine. Talvolta diete ipocaloriche troppo stringenti possono stressare l’organismo ed essere poco sostenibili nel tempo.

Miglioramento della salute mentale

Secondo l’alimentazione olistica, alcuni alimenti avrebbero un impatto diretto sulla sintesi di ormoni e neurotrasmettitori. Quindi, facendo la scelta degli alimenti giusti e combinandoli nel modo più appropriato è possibile sostenere uno stato di serenità e di riduzione di ansia e stress.

Consigli utili per praticare l’alimentazione olistica:

Per seguire un’alimentazione olistica non bisogna per forza stravolgere le proprie abitudini quotidiane, ma piuttosto fare delle scelte consapevoli ogni giorno.

Scegliere cibi freschi e naturali

Bisogna sempre optare per verdure e frutta biologica, cereali integrali, legumi, semi oleosi e carne e pesce di buona qualità. Andranno invece evitati tutti gli alimenti ultra-processati e ricchi di conservanti e additivi. Insomma, bisogna prediligere un’alimentazione che sia molto vicina a quelli che sono i dettami di una dieta mediterranea e vada contro le diete basate sui numeri e sulle calorie.

Mangiare in modo consapevole

Quando si mangia bisogna masticare lentamente e assaporare ogni boccone. Inoltre, bisogna evitare di mangiare davanti alla televisione o al cellulare, per rimanere sintonizzati sui segnali di fame e sazietà e sulla qualità e la squisitezza delle pietanze che si stanno consumando. Sapere che si sta mangiando un piatto ricco di vitamine e minerali, li renderà ancora più efficaci nel preservare il benessere dell’organismo.

Bilanciamento dei macronutrienti

Ogni pasto, dalla colazione alla cena, deve contenere la giusta combinazione di proteine, grassi e carboidrati, senza mai dimenticare l’apporto di fibre e di acqua. Un piatto equilibrato secondo la dieta olistica potrebbe essere un’insalata a foglie verdi con delle fette di avocado, dei pezzetti di pollo magro e una manciata di cereali integrali.

Come cuocere gli alimenti

Gli alimenti vanno trattati in modo delicato e, quindi, andranno evitate cotture aggressive come la frittura e la grigliatura. Largo spazio, invece, alla cottura a vapore, alla bollitura leggera e alla fermentazione.

Integrazione e yoga

All’interno dell’alimentazione olistica sono previsti anche integratori naturali a base di curcuma, zenzero e altri alimenti che aiutino a combattere l’infiammazione dei tessuti, lo stress ossidativo, ma che migliorino anche le funzioni digestive e il benessere della microflora batterica intestinale. Inoltre, di fondamentale importanza sono tutte quelle tecniche di meditazione, come lo yoga o la respirazione profonda, che permettono di mantenere il corpo in uno stato di equilibrio e lontano da stress e ansie.

Esempio di giornata tipo con alimentazione olistica

Pasto Esempio di menù Colazione Porridge di avena con semi di chia e frutti di bosco + tisana allo zenzero Spuntino Frutta secca e una tisana depurativa Pranzo Insalata di quinoa con avocado, ceci e verdure croccanti Merenda Smoothie con latte di mandorla, banana e curcuma Cena Zuppa di verdure con legumi e pane integrale

Se vuoi iniziare a provare l’alimentazione olistica, non ti resta che inserire alcuni di questi piccoli cambiamenti nella propria routine alimentare e osservarne i benefici a lungo termine!