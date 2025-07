Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Bikini, interi, trikini: i costumi vip più belli dell’estate

La regina dell’estate 2025? Alba Parietti. Sì, ancora: la soubrette, 64 anni, fasciata nel suo audace costume intero, ha letteralmente incantato Ibiza. È praticamente un assioma, non lo si può non ammettere, nonostante queste parole di lode potrebbero rischiare di peggiorare gravemente la sua condizione di vanitosa e con un certo orgoglio. È stata proprio lei per prima, infatti, a raccontare ai suoi followers l’esilarante retroscena che si cela dietro agli scatti da togliere il fiato condivisi su Instagram.

Alba Parietti è (ancora) la regina della spiaggia a 64 anni: il costume intero con cut-out

Tornata ufficialmente una donna single, Alba Parietti – che ha da poco chiuso la chiacchierata relazione con Fabio Adami – ha deciso di concedersi una vacanza degna del suo titolo nell’estate 2025: la showgirl è volata ad Ibiza in compagnia di alcune care amiche, con la scusa di festeggiare il compleanno di una di queste. Così, tra escursioni, gite in barca e prelibate cene, eccola come di consueto darsi a tutta una sequela di scatti autocelebrativi a confermarla ancora una volta come la regina della spiaggia.

A 64 anni la mamma di Francesco Oppini ha raggiunto un ottimo rapporto con il proprio corpo e, come ha apertamente – e giustamente – dichiarato, non ritiene di doversi in alcun modo giustificare per il solo fatto di piacersi, di riuscire finalmente a guardarsi allo specchio con amore. Amore, ed anche un pizzico di vanità, forse: basti pensare che, per sua stessa ammissione, le foto posate con tanto di sfondo selvaggio sarebbero costate care ad una componente della comitiva, miseramente abbandonata in un altro punto sperduto senza telefono né acqua.

Verte su questo la tragicomica confessione a cui la conduttrice si è lasciata andare sui social con la sua caratteristica ironia, alludendo al servizio in piena regola appena condiviso.

Possiamo vederla in impeccabile forma – scultorea – assumere pose plastiche dall’alto dei faraglioni dell’isola spagnola, con addosso un costume intero super audace, nero e ricco di cut-out.

Alba Parietti è tornata single: tutto quello che sappiamo sulla fine della storia d’amore con Fabio Adami

Alba Parietti e Fabio Adami, manager di Poste Italiane, non sono più una coppia. I due stavano insieme dal 2022, tirava aria di crisi già da qualche mese ma, proprio quando pareva tutto superato, ecco giungere la rottura definitiva.

Ad allontanarli sarebbero state alcune differenze caratteriali e di vedute: “Nessun rancore. È stata una bella storia, ma abbiamo capito di essere troppo diversi. A volte è più sano chiudere prima che le cose si rovinino. Sto molto bene e guardo avanti con serenità. Non ci sono assolutamente amori all’orizzonte”, ha confidato senza porsi eccessivi problemi la showgirl a Dagospia.

A darne la pubblica conferma definitiva sarebbe stata l’assenza del fidanzato alla sua festa di compleanno, lo scorso 2 luglio, intimamente festeggiato insieme agli affetti più cari in un noto ristorante di Roma. Stando anche alle recenti dichiarazioni rilasciate, però, non riesce affatto difficile dedurre che anche Adami, come gli altri suoi ex compagni storici del resto, avrà per sempre un posto speciale nel cuore di Alba.