Un appassionato di matematica ha messo in crisi il dottore: la sua puntata ha pochi precedenti nella storia

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Dottore in crisi ad Affari Tuoi: puntata da record

Nuova puntata di Affari Tuoi e altro veterano chiamato a scegliere il pacco per dare inizio alla sua avventura. Mercoledì 24 settembre è stata la volta di Shaggy, ovvero Davide della Valle d’Aosta. Gran bel sorriso e tanta voglia di mettersi in gioco. Non da solo ma con la sua fidanzata Erica.

Chi sono Davide ed Erica

Come sempre accade, nella primissima fase di Affari Tuoi ci si dedica a conoscere meglio i partecipanti. Stefano De Martino ha un bel po’ di informazioni sulla coppia e fa domande per informare anche il pubblico, in studio e da casa.

Davide è un progettista termotecnico e si occupa dunque di impianti di riscaldamento. Ha però anche svariate passioni, dalla musica alla matematica. Erica è invece istruttrice di danza acrobatica aerea ma le piace anche fare tree dance, ovvero danza con gli alberi.

Puntata da record

Da appassionato di numeri, in questa puntata Shaggy, pardon Davide, si è affidato quasi esclusivamente alla “propria” matematica, fatta di cifre care. Inizialmente non ha avuto scelta, considerando come i numeri siano ben nascosti. Ha dunque scoperto d’avere il 7 e non ne era particolarmente entusiasta.

Ha infatti deciso di cambiare quasi subito, sconvolgendo i piani del dottore. Ha infatti ammesso d’essere stato sorpreso dalla sua strategia di gioco. Cosa accaduta almeno un’altra volta in puntata. Il pacco scelto è dunque il 9, che lo conduce a concretizzare una partita eccellente, che De Martino definisce “da record”.

Il conduttore non ha di certo verificato tutte le statistiche ufficiali ma non ricorda una “cavalcata” come quella di questi due ragazzi. Sono infatti giunti con tutto il podio intatto, dunque 100mila, 200mila e 300mila, a sei pacchi dalla fine.

Tutto ciò ha attivato i sensi del dottore, che ha dapprima offerto un po’ di soldi, tra i 30 e i 40mila euro, e poi ha deciso di puntare tutto sulla numerologia, individuando anche Gennarino. Singola apertura e cambio proposto e così via. Fino a che Davide non chiede l’intervento di Thanat: “Cosa c’è nel pacco 9?”. L’uomo, senza dubbi, dà la risposta che gli è ormai solita: “300mila euro!”. Perfetto, con questa certezza, Davide fa l’opposto di quanto consigliato e agguanta il pacco numero 6.

Pacco 9 e pacco 6

Davide non intende aprire il pacco 9. Una scelta che genera grande curiosità e di certo sarà stata apprezzata dagli autori. Lo porta fino alla fine e, soffrendo, riesce a ritrovarsi in una condizione eccellente. Da una parte 30mila euro (che i due dicono di non aver mai visto sul proprio conto) e dall’altra 300mila euro.

Tutto questo però non ha importanza, perché il dottore li ha tentati con 52mila euro. Del resto li hanno portati a casa quando ancora c’erano 50 euro in palio. Ma alla fine, Thanat aveva ragione? Ovviamente no, perché il 9 aveva 30mila euro e i due ragazzi si sono ritrovati in una condizione decisamente strana: delusi in volto anche se più di ricchi di 52mila euro in gettoni d’oro. Aver sfiorato i 300mila di certo non è augurabile a nessuno ma, nonostante tutto, fortunati al gioco e in amore.