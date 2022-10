Bufera sul GF Vip. Maurizio Costanzo non perdona

La settima edizione del GF Vip sta destando l’attenzione di tutti. Si sono verificati diversi episodi, e sin dagli “esordi”, come il Caso Marco Bellavia, che non solo ha spaccato l’opinione pubblica, ma ha permesso ad alcuni giornalisti e psicologi di intervenire in merito, facendo luce su un tema importante come quello della salute mentale. A distanza di qualche settimana ha voluto commentare la vicenda anche Maurizio Costanzo, ed è subito bufera con il conduttore, Alfonso Signorini.

Maurizio Costanzo, il commento sul GF Vip 7

Maurizio Costanzo cura una rubrica su Nuovo, e non è la prima volta che commenta alcune vicende della televisione. Lo ha fatto per Silvia Toffanin a Verissimo, cercando sempre di mantenere un tono diretto ma con un ragionamento a sostegno della sua tesi. Il marito di Maria De Filippi è intervenuto nuovamente, e stavolta lo ha fatto per un reality show, il GF Vip 7, ed è stato implacabile.

Un tema ha scatenato l’opinione pubblica nelle ultime settimane e ha diviso sia gli spettatori del reality che il popolo del web: il Caso Marco Bellavia. Una spettatrice, infatti, ha scritto a Maurizio Costanzo, lamentandosi del trattamento riservato a Giovanni Ciacci. Per la questione Bellavia, ha pagato di fatto solo Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata. Ma Ciacci, invece, è stato eliminato dal pubblico con una votazione diretta.

Il costumista, in realtà, è finito al centro della bufera per frasi altrettanto gravi come quelle proferite dalla Lamborghini. La scelta di agire in questo modo ha ferito gran parte del pubblico, che avrebbe preferito una sorta di “pugno duro” contro coloro che hanno contribuito ad aumentare il disagio di Marco Bellavia.

Maurizio Costanzo, le parole su Alfonso Signorini

“Effettivamente avrei dato un segnale più duro a Giovanni Ciacci. A quanto pare Alfonso Signorini ha pensato di soprassedere. Voto 5″. Costanzo non ha tutti i torti: ha espresso un pensiero che in molti hanno sostenuto, ma anche richiesto. Nel momento in cui è scoppiato il Caso Bellavia, dopo l’uscita di Marco, sono state condivise numerose frasi che hanno fatto luce su una vicenda a dir poco avvilente: una brutta pagina di televisione da dimenticare. Nonostante si sia anche scusato con il pubblico, per Signorini rimane comunque un episodio abbastanza difficile, che non ha saputo gestire al meglio.

Le difficoltà di Alfonso Signorini

C’è chi ha chiesto la chiusura anticipata del GF Vip. C’è chi ha chiesto di permettere a nuovi concorrenti di entrare, una sorta di “operazione ricambio” per salvare l’edizione. Ma ormai è troppo tardi. C’è anche chi tutt’oggi lamenta della presenza di Ginevra Lamborghini in studio: solitamente, chi viene squalificato, non ha il permesso di tornare in studio.

Questa scelta ha fatto storcere il naso a Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, che si erano espressi contrari su Instagram. In ogni caso, la settima edizione del GF Vip è ormai “macchiata” in parte da quanto accaduto e, nonostante i tentativi della produzione e del conduttore stesso, è difficile riuscire ad andare avanti: prova ne è che continua a far discutere tutt’oggi.