Mattia Stanga potrebbe essere il nuovo conduttore di PrimaFestival. Il famoso tiktoker bresciano, da sempre molto fan del Festival della canzone italiana, potrebbe aver coronato il suo sogno di prendere parte alla settimana più famosa e caotica di Sanremo con un ruolo tutt’altro che marginale. La conferma non è ancora arrivata, ma su i social i rumors si fanno sempre più insistenti.

Mattia Stanga al “PrimaFestival”: le voci sui social

Nessun annuncio, conferma né smentita. Nonostante questo una cosa è certa: il nome del conduttore del PrimaFestival della 74esima edizione del Festival di Sanremo, la striscia quotidiana che ci terrà compagnia prima del Festival, è già un tema molto caldo. Né la Rai né Amadeus hanno ancora voluto dare qualche dettaglio sicuro. Nemmeno Fiorello si è fatto scappare qualcosa. Sui social, però, pare che la scelta sia data per certa: a condurre il PrimaFestival potrebbe essere proprio Mattia Stanga.

A rendere le voci ancora più concrete è arrivato Paolo Giordano: il giornalista, durante la una puntata del podcast Pezzi condotto insieme a Luca Dondoni e Andrea Laffranchi, ha rivelato che potrebbe essere proprio l’amato tiktoker a prendere le redini del PrimaFestival 2024. I giochi sono ancora aperti, e nessun conduttore lo è davvero finché Amadeus non lo annuncia con una delle sue comparsate iconiche, ma la scelta di una figura come Mattia Stanga potrebbe essere molto intelligente, considerando la strategia che il direttore artistico ha messo in piedi negli ultimi anni per avvicinare e coinvolgere sempre di più le giovani generazioni, invitandoli a seguire un programma immortale come il Festival di Sanremo.

Chi è Mattia Stanga, presunto conduttore del “PrimaFestival”

Amatissimo su Instagram e TikTok, Mattia Stanga e un creator conosciuto per i suoi video divertenti che catturano le situazioni più comuni e ironiche della vita quotidiana. Un volto fresco, travolgente, che è riuscito ad entrare nel cuore di moltissimi fan e che, per questo, è stato premiato con alcuni ingaggi anche fuori dai social.

Già nel 2022, infatti, Mattia Stanga aveva preso parte al progetto Eurovision Song Contest, tenutosi a Torino dopo la vittoria dei Maneskin del 2021, per condurre le interviste nel backstage come inviato TikTok. Nel 2023 è poi approdato su Sky con il format Stanga in the Sky, un progetto digitale inedito e crossmediale, che ha come obiettivo l’unione di due pubblici e linguaggi: quello della tv e quello dei social. Proprio per questo motivo, il programma è trasmesso non solo sui canali tv Sky, ma anche sui loro account social.

Il TikToker, che grazie al suo lavoro e alla sua fama, nel 2023 è stato inserito nella classifica di Forbes dei 100 innovatori under 30 nella categoria Creator, ha sempre sottolineato il suo amore per la musica e per il Festival di Sanremo. In alcune interviste, infatti, Stanga ha dichiarato che condurre il Festival di Sanremo è uno dei suoi sogni più grandi. Non resta che vedere se sarà effettivamente lui il volto di PrimaFestival scelto dalla Rai e da Amadeus, regalandogli una bellissima opportunità e avvicinandolo così al suo sogno di gloria.