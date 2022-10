GF Vip, Marco Bellavia potrebbe tornare. Il manager: “Aveva solo bisogno di supporto”

Dopo il ritiro di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip 7, il manager rompe il silenzio commentando quanto accaduto e parlando delle attuali condizioni dell’ex concorrente. Intervistato da Adnkronos, Tony Toscano spiega come, prima dell’ingresso nella Casa, l’ex volto di Bim Bum Bam non fosse depresso né avesse problemi di carattere psicologico. “Marco aveva solo bisogno del supporto dei suoi compagni di avventura”, spiega. E non esclude l’ipotesi di un ritorno di Bellavia nel reality.

Marco Bellavia, parla il manager: “Prima del GF stava bene”

Il caso Marco Bellavia ha scosso l’opinione pubblica e il Grande Fratello Vip 7, nel giro di pochi giorni, è stato catapultato in una tempesta mediatica senza precedenti. L’addio del concorrente al gioco è arrivato dopo giorni infelici, in cui ha espresso un malessere psicologico per il quale non ha ricevuto supporto né solidarietà dai coinquilini, che anzi l’hanno bullizzato e deriso. Ora a prendere parola è Tony Toscano, manager dell’ex volto di Bim Bum Bam, che ha rilasciato una lunga intervista a Adnkronos.

Parlando di Bellavia, spiega come prima dell’inizio del reality non avesse problemi di carattere psicologico né comportamenti che lasciassero intendere un malessere interiore: “Prima di entrare Marco stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema. L’idoneità per partecipare al programma gli è stata data perciò se c’era qualcosa che non andava se ne sarebbero accorti”.

Ad influire sul carattere aperto e solare dell’ex concorrente è stato il comportamento dei suoi coinquilini, che l’hanno isolato e schernito provocandogli un forte stress mentale: “Marco è sempre stata una persona allegra, solare e disponibile, sono stati gli atteggiamenti che hanno avuto alcuni concorrenti all’interno della casa a causargli uno stress psicologico che poi Marco non è più riuscito più a gestire”.

Marco Bellavia, la rabbia del manager contro i Vipponi

Al Grande Fratello Vip 7 Marco Bellavia aveva ammesso di vivere una condizione di profondo disagio interiore e, come più volte ribadito, aveva solo bisogno di supporto. Il manager spiega: “Quella casa è come una bolla, non è facile adattarsi sei isolato da tutto, Marco aveva solo bisogno del supporto dei suoi compagni di avventura, supporto che purtroppo non ha avuto perché molti di loro si sono scagliati inspiegabilmente contro di lui”.

Nella scorsa puntata del reality, Alfonso Signorini ha focalizzato l’attenzione sul caso Marco Bellavia, che ha portato la produzione a prendere seri provvedimenti: la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci in un televoto flash aperto in diretta. Il manager dell’ex inquilino plaude la netta presa di posizione del conduttore e degli autori: “Siamo amici da anni e non l’ho mai visto con gli occhi così lucidi. La produzione si è assunta quindi tutte le sue responsabilità. Forse doveva adottare qualche misura di prevenzione“.

“GF Vip”, Marco Bellavia potrebbe ritornare

Ora Marco Bellavia sta meglio e, nelle prossime settimane, non è da escludere un ritorno nel reality: “La cosa principale adesso è la salute di Marco, ora è a casa tranquillo e sereno, tra qualche settimana decideremo. A Marco interessa lavorare nel mondo dello spettacolo e fare quello che ha sempre fatto nella sua vita, perciò non escludiamo niente“.

Infine il manager si dice grato del sostegno che Bellavia ha ricevuto all’esterno. Se nella Casa l’ex concorrente è stato umiliato e deriso, fuori da Cinecittà ha ricevuto un’ondata di affetto e solidarietà dal mondo dello spettacolo e dai telespettatori, che l’hanno difeso a spada tratta: “Marco è molto contento dell’affetto che la gente gli sta dimostrando sia attraverso i social che fuori e per questo ringrazia tutti”.