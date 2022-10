GF Vip, le ferite d’amore di Cristina Quaranta: il meglio e il peggio dell’8ª puntata

L’amore (tormentato o meno) è stato il filo conduttore dell’ottava puntata del GF Vip. Messi da parte – solo momentaneamente – il caso di Marco Bellavia, l’affaire Mark Caltagirone e i tormenti di Pamela Prati, Alfonso Signorini ha voluto puntare (quasi) tutto sui buoni sentimenti e sulle vicende personali di alcuni dei concorrenti di questa edizione, con momenti ad alto tasso di emozione.

GF Vip, Cristina Quaranta e le sue ferite d’amore

L’ottava puntata del Grande Fratello Vip si è distinta dalle altre andate in onda fino ad ora per i momenti toccanti vissuti dai protagonisti del reality show. Da un lato, a conquistare il cuore di tutti è stato certamente Luca Salatino, che ha parlato della sua depressione e dell’importanza della madre Rita: “Sono stati anni bui, c’era un vuoto dentro che non potete capire. Devo tutto a mia madre. Mia madre è una guerriera”.

Dall’altro anche Cristina Quaranta ha ricevuto una sorpresa all’interno della Casa del GF Vip, quella della figlia Aurora, la sua unica ancora di salvezza nei momenti più difficili della sua vita. “In questi giorni ti ho vista un po’ giù e ho pensato che il mio arrivo qui potesse tirarti su di morale”, ha detto la giovane Aurora senza nascondere i sentimenti legati alla mancanza della madre. “Non sei solo una donna che ha sofferto tanto, ma sei fortissima e bellissima. Siamo tutti fieri di te e sei un vero esempio da seguire, soprattutto per me“.

Pochi istanti prima della sorpresa della figlia, Cristina aveva ricordato con Alfonso Signorini un momento particolarmente complicato della sua vita, ovvero la fine della sua ultima relazione. Dopo il matrimonio durato pochi anni con Matteo De Stefani, il padre di sua figlia, la Quaranta si era rimessa in gioco: “Sono stati tre anni bellissimi. Ero tornata ad avere le farfalle nello stomaco, mi sentivo una quindicenne per quanto ero innamorata di questo uomo”.

“L’uomo con cui stavo voleva un figlio e io a 45 anni avevo comunque deciso di darglielo – ha continuato – la settimana dopo però mi dice ‘Cri non ti amo più, togliti dai cogli*ni e fai le valigie!’. Mi ha lanciato sul letto 5 mila euro in contanti come se fossi una putt*na e mi ha cacciata di casa. (…) Non ho mai avuto la possibilità di provare a chiarirmi con lui. Lui ha voluto che mi separassi legalmente dal papà di mia figlia, ma la mia ambizione è sempre stata avere una vita normale”.

Gegia e il fidanzato Mehmet: la sparizione improvvisa

Pene e tormenti amorosi anche per Gegia – risultata la meno votata della serata – che ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia senza aver vicino il fidanzato Mehmet. Alfonso Signorini durante la puntata ha più volte fatto accenno alla loro relazione misteriosa, per poi organizzare una sorpresa alla comica.

Il conduttore infatti, da sempre poco convinto della genuinità di questo rapporto, ha provato a contattare telefonicamente l’uomo per farlo parlare in diretta con l’attrice. “Il tuo fidanzato è volato in Messico, a Tulum”, le ha rivelato Signorini in diretta dopo la mancata risposta.

“Volo in Messico da lui”, ha promesso lei una volta arrivata in studio dopo l’eliminazione. Ben presto Gegia ha scoperto un’altra amara verità: Mehmet ha bloccato il suo numero di telefono. La comica ha provato più volte a contattarlo, ma si è detta più volte convinta che si tratti di una indisponibilità solo momentanea. E pare che il tempo le abbia dato ragione: poco dopo Mehmet le ha scritto un messaggio: “Mi sei mancata, amore mio”.