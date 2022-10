“GF Vip”: Elenoire, il gesto che non è piaciuto. Anche Marco Bellavia contro di lei

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip sorgono ogni giorno nuove tensioni tra i concorrenti, ma ce n’è una in particolare che sta facendo tanto discutere anche fuori da Cinecittà. Elenoire Ferruzzi ha ricevuto una pioggia di critiche per alcuni comportamenti ritenuti sbagliati e al limite della squalifica, uno in particolare ha catturato anche l’attenzione di Marco Bellavia, che ha espresso la volontà di vederla fuori dal programma.

Elenoire, il gesto che potrebbe costarle la squalifica

Il Grande Fratello Vip è così: un giorno entri nella Casa come possibile vincitore e il giorno dopo l’intero web reclama a gran voce la tua squalifica a seguito di un comportamento ritenuto grave.

Questo è il caso di Elenoire Ferruzzi, che all’inizio del suo percorso ha fatto commuovere e riflettere per via della sua storia personale, ma che successivamente sembra essersi persa in un bicchiere d’acqua, assumendo atteggiamenti che non stanno affatto piacendo al pubblico affezionato di Canale 5.

Il più grave sembra essere proprio imperdonabile: non è un segreto che la concorrente provi una profonda antipatia nei confronti della modella e influencer Nikita Pelizon, ma è parere di tutti che questa volta la Ferruzzi abbia esagerato. Mentre l’ex concorrente di Pechino Express passava davanti a lei, Elenoire ha deciso di sputare a terra: un gesto di disprezzo, che però va oltre ogni tipo di rispetto e soprattutto di spirito di gioco.

Elenoire imperdonabile: le parole di Marco Bellavia

A seguito dell’episodio, anche l’ex concorrente Marco Bellavia ha deciso di esprimere la sua opinione sul suo profilo Twitter, mostrandosi deciso nei confronti di un provvedimento disciplinare.

“Dopo quello che ho visto voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui. Elenoire ha detto anche: “Nikita porta sfiga“. Si torna indietro di 60 anni, non ci siamo proprio”, ha così scritto il conduttore che fino ad ora era sempre stato misurato nei giudizi, perdonando anche tutti coloro che hanno contribuito a farlo stare male all’interno della Casa, portandolo ad abbandonare il gioco definitivamente.

Ha poi aggiunto: “Menomale che dovevano fare qualcosa di costruttivo… sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo“. Un chiaro riferimento al fatto che nessuno, dalla sua storia, sia riuscito a imparare qualcosa.

Questo, però, non è l’unico episodio che ha scatenato polemiche nei confronti della Ferruzzi: in generale, secondo quanto ritiene il pubblico, la concorrente ha affrontato una vera e propria caduta di stile. Entrata come possibile vincitrice, soprattutto per la sua storia personale che simboleggia forza e sofferenza, all’improvviso sembra essere caduta nel buco nero delle dinamiche del reality, soprattutto quelle amorose.

Prima Luca Salatino, ora Daniele Dal Moro: se c’è una cosa che Elenoire Ferruzzi non sa fare, è arrendersi davanti all’evidenza. Se prova attrazione per qualcuno non c’è nulla da fare, ogni rifiuto è seguito da accuse e litigi, nonostante qualcuno abbia provato a farle capire che potrebbe essere lei stessa a illudersi di volta in volta fraintendendo atteggiamenti d’amicizia e trasformandoli dentro di lei in qualcosa di più.

Insomma, per lei non è sicuramente un buon momento e potrebbero essere presi realmente dei provvedimenti disciplinari nei suoi riguardi nella prossima puntata del GF Vip.