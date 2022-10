“GF Vip”, Daniele Dal Moro in lacrime racconta la verità sul suo passato

Daniele Dal Moro è stato protagonista di un momento toccante nella Casa del Grande Fratello Vip: il concorrente si è sfogato all’improvviso dopo l’ultima puntata andata in onda, colpito nel segno soprattutto da un commento di Alfonso Signorini. L’ex tronista ha raccontato senza veli e con grande coraggio una parte difficile della sua vita che lo ha messo a dura prova, davanti alla commozione di Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi.

La vita tormentata di Daniele: cosa ha raccontato

La Casa del Grande Fratello funziona spesso come uno specchio in cui potersi guardare dentro, a volte fin troppo a tal punto da fare male. Daniele Dal Moro, però, si conosce molto bene e conosce perfettamente la sua storia, che ha deciso di raccontare tra le lacrime alle concorrenti Elenoire Ferruzzi e Carolina Marconi.

“I miei genitori non c’erano mai. Fin da quando sono ragazzino ho combinato tante cavolate. Ho ricordi di me che ero un bambino molto buono, ma fin da piccolo ero sempre stato preso di mira. Io non ce l’avevo con nessuno”, ha spiegato Daniele prima di parlare del giro di alcol e droga in cui era finito.

“Ho iniziato a uscire con persone più grandi di me e sono entrato in giri del cavolo. Non ho mai voluto pesare sugli altri, non ho mai voluto far pena a nessuno. Un piccolo passo alla volta, e sono tornato non dico a star bene, ma quasi. Ho cercato di fare tutto quello che potevo. Adesso sto bene, sono sereno. La cosa che mi ha salvato è che io dentro di me ho sempre avuto la speranza.”

Una speranza che lo ha salvato da quella situazione da cui è uscito con le sue gambe, senza l’aiuto di nessuno, ma nonostante ora sia tornato a vivere una vita piena di speranza, la cicatrice è sempre lì presente: “Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto! Otto anni sono tanti. Sono triste perché nessuno mi ridarà indietro questi anni che ho perso“. Uno sfogo tra le lacrime, in cerca di un conforto che è subito arrivato dalle due concorrenti.

Daniele, il crollo dopo il commento di Signorini

Se la Casa del Grande Fratello fa guardare dentro di sé a causa del tanto tempo da poter passare soli con se stessi, fino a far vivere ai concorrenti alcuni sfoghi, per Daniele Dal Moro è stato altro a smuovere i mostri del passato.

Un commento di Alfonso Signorini, detto durante la diretta, pare averlo turbato particolarmente. “Sembri depresso, qualche gioia l’avrai vissuta o no?“, ha chiesto il conduttore al concorrente, dando dimostrazione del fatto che sicuramente la storia di Marco Bellavia non è stata di grande insegnamento se si ricade sempre negli stessi errori.

“Faccio fatica a ridere e scherzare con persone che non conosco perché sono diventato molto chiuso. Ma io prima non ero così”, ha aggiunto Daniele, spiegando che farebbe fatica a descrivere delle “gioie” nella sua vita perché otto anni passati in un certo modo hanno sicuramente segnato grande parte del suo percorso e, per quanto sia riuscito a sperare, le cicatrici restano sempre.