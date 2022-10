“GF Vip”, Spinalbese al centro di un (nuovo) triangolo. Che ci fa rimpiangere Belli

Alfonso Signorini ci sta provando in tutti i modi a farci appassionare a un nuovo triangolo amoroso nella Casa del GF Vip e apprezziamo lo sforzo. Ma assistere ai confronti incrociati tra Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà ci rende del tutto solidali al commento finale di Antonella Fiordelisi che, incalzata dal conduttore, ha esclamato con tutto il candore del mondo: “La cosa che mi ha emozionato di più è stata la musica in sottofondo”. Come darle torto? Questo nuovo triangolo – e non pensavamo di poterlo neanche pensare – ci sta facendo rimpiangere il “Man” Alex Belli.

Le scuse di Ginevra per Antonino Spinalbese

A giudicare dalle ultime edizioni del GF Vip, pare che gli autori non riescano proprio a rinunciare all’idea di un triangolo amoroso. Cosa che, senza dubbio, creerebbe una dinamica interessante nella Casa più spiata d’Italia, se solo vi fosse alla base qualcosa di reale. Perché, a dirla tutta, quello tra Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà sembra più il frutto di una specie di allucinazione in cui si parla di sentimenti o presunti tali che, almeno finora, non sembrano proprio emergere.

Dapprima il confronto tra il bell’Antonino e la prima squalificata di questa edizione, che non hanno mai nascosto di avere una bellissima amicizia. Occhi luccicanti e voce tremante per l’emozione lei, che si è scusata per l’uscita infelice della scorsa puntata con parole che sono sembrate sincere: “Ho avuto bisogno di vederti e come prima cosa ti devo chiedere scusa, perché ho capito – ha detto Ginevra -. Ho frainteso delle tue parole e in realtà ho capito. E mi dispiace. Ti ho visto in questi giorni molto provato, mi ha pianto il cuore perché non avrei mai voluto andare a pugnalarti alle spalle, non era mia intenzione. E quello che è successo come hai detto tu non è niente, non è successo niente. Per me sei la persona bella che ho conosciuto per due settimane, ho capito chi sei e che quella cosa che hai detto era tolta da un altro contesto. So che non mi hai infangata e che non mi hai voluto mettere in una posizione brutta”.

Il risentimento (e la confusione) di Giaele

Ad assistere al dolce siparietto (da lontano) c’era il terzo vertice di questo fantomatico triangolo amoroso, Giaele De Donà. La giovane viveur ha dovuto sentire dalle labbra di Antonino frasi del tipo “Ginevra mi tira fuori quello che io nascondo”, “Io nella mia vita mi sono sempre creato dei paracadute e Ginevra per me lo era”, cosa che non le è affatto andata giù. O almeno è quel che ha dato a vedere.

Perché la verità è che il pubblico è più confuso che altro dalle parole di Giaele: dice di essere innamorata del marito Brad, poi ammette di doversi trattenere per resistere al fascino di Antonino, per dichiararsi infine solo amica di quest’ultimo ma allo stesso tempo (filmati alla mano) braccarlo letteralmente dal mattino alla sera. Confusa lei, confuso Antonino, confusi noi.

Sappiamo che i reality show sono dei programmi tv, che ci sono alle spalle degli abili autori che “scrivono” e “costruiscono” storie in grado di appassionare il pubblico. Ma i telespettatori ormai sono ben rodati, fiutano a chilometri di distanza l’inconsistenza dei sentimenti e questo triangolo, ahi noi, non sembra proprio avere le basi per decollare e regalarci emozioni. Talmente spento da farci (quasi) rimpiangere i magici momenti di puro trash del “Man” Alex Belli.