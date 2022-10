“GF Vip 7”, la reazione di Elettra Lamborghini dopo la squalifica di Ginevra

La squalifica di Ginevra Lamborghini dopo quanto accaduto per il Caso Bellavia ha scatenato sostegno e polemiche al contempo. L’espulsione dal GF Vip 7, tuttavia, è stata una diretta conseguenza di quanto ha affermato: si è pentita delle frasi sul bullismo, ma il conduttore, Alfonso Signorini, insieme alla produzione, ha preso la sua scelta. E adesso Ginevra ha raccontato come ha reagito la sorella Elettra alla sua eliminazione, dopo che l’aveva diffidata.

GF Vip 7, come ha reagito Elettra Lamborghini alla squalifica della sorella Ginevra

Quello che è successo dopo il Caso Bellavia potrebbe essere un punto di ripartenza per le sorelle Lamborghini, che da diverso tempo, ormai, non sono più unite. Il loro legame è stato uno dei punti di forza delle prime puntate del GF Vip 7: tuttavia, dopo che è arrivata la diffida da parte dell’artista, Ginevra non ha più potuto parlare di lei.

In seguito, quando è stata squalificata per aver detto “Merita di essere bullizzato“, rivolgendosi a Marco Bellavia, è uscita dalla Casa più spiata d’Italia, raggiungendo lo studio e temendo delle ripercussioni gravi per le sue frasi. Dopo l’intervento e la difesa della mamma, Luisa Peterlongo, è arrivata anche la reazione di Elettra, raccontata dalla stessa Ginevra in un’intervista a Casa Chi.

Sono sicura che non ha esultato, perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione. Sono contenta di aver aperto quantomeno un piccolo spiraglio, e so che da lì si può lavorare. Non tutti i mali vengono per nuocere“, ha confessato, sperando di riparare il suo legame con la sorella.

Perché Ginevra Lamborghini è in studio al GF Vip 7

Nonostante la squalifica, Ginevra Lamborghini è in studio al GF Vip 7 e prende parte in modo attivo alle dinamiche interne alla Casa. Questa scelta non è piaciuta ai tanti fan storici del reality show. Nelle scorse edizioni, infatti, chi veniva eliminato, non poteva essere invitato in studio.

“Alfonso Signorini deve dare una spiegazione plausibile riguardo la presenza della Lamborghini in studio“, hanno scritto i fan su Twitter. “Trovo assurdo e non corretto continuare a far andare Ginevra in studio ogni volta”. Sono solo alcuni dei commenti condivisi sui social: l’ereditiera ha presenziato anche nella nona puntata, dove ha avuto uno scontro acceso con Antonino Spinalbese.

I problemi con il fidanzato e Antonino Spinalbese

“Ti è scappato, qualche settimana fa, che ho avuto un atteggiamento non apprezzato, che mi sono avvicinata a te e non hai apprezzato perché ero fidanzata. Ti ho offerto la mia amicizia, pura, semplice, limpida. Mi hai fatto sentire sporca”. Nel corso della nona puntata del GF Vip 7, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno avuto uno scontro piuttosto acceso.

Ha voluto esprimersi e commentare il comportamento poco limpido di Spinalbese nelle ultime settimane. “Quello che era per me un atteggiamento del tutto trasparente, senza malizia, in realtà da lui è stato interpretato così”, ha confessato. Tuttavia, nonostante le parole dell’ex di Belen, ha ammesso di provare un profondo affetto per lui. Con il fidanzato, invece, i problemi sarebbero sorti dopo il GF Vip.