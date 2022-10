“GF Vip 7”, perché Luca Salatino rischia la squalifica

La settima edizione del GF Vip continua ad essere al centro delle polemiche. Nelle ultime ore, infatti, si è tanto discusso di un concorrente in particolare, super favorito dal pubblico, ovvero Luca Salatino, che, nella diretta di lunedì 17 ottobre, potrebbe essere squalificato. La motivazione? La stessa in cui era incorso Silvano Michetti all’Isola dei Famosi: avrebbe imprecato di fronte agli altri Vip presenti nella Casa, che lo hanno subito ammonito.

GF Vip 7, Luca Salatino potrebbe essere squalificato

Non è un momento facile per Alfonso Signorini e per la produzione del GF Vip 7. In realtà, il reality show è iniziato da poco meno di un mese, e ha già offerto parecchi spunti e problemi da affrontare. Dopo la presunta imprecazione di Amaurys Perez, che non è stata ammonita dagli autori, e che ha infervorato il pubblico sui social, è il momento di Luca Salatino.

Non è un mistero che l’ex Tronista di Uomini & Donne sia amatissimo dal pubblico. In effetti, il percorso di Salatino all’interno della Casa ha mostrato le sue debolezze, ma anche la sua forza: è stato tra i pochi a sostenere Marco Bellavia. Dopo aver ammesso di volere abbandonare il gioco, ora si ritrova – forse – a doverlo fare per forza: avrebbe bestemmiato in presenza di Charlie Gnocchi e George Ciupilan.

“Luca, occhio che ti scappano delle cose”, ha detto Charlie Gnocchi dopo averlo sentito parlare. Un momento di ira, in cui si è innervosito con i Vip. “Calmati, dai”, ha commentato Charlie, seguito anche da Ciupilan. “Non esagerare, Lu”.

Perché Luca Salatino si è arrabbiato

In base alle dirette del GF Vip 7, la causa scatenante del malcontento di Luca Salatino sarebbe da imputare alle continue richieste dei Vip nella Casa più spiata d’Italia. “Non è che posso essere sempre io, ‘ma quando si mangia’, ‘ma non si mangia?’, ma mica sono lo schiavo?” Si è confessato con Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi sulle continue richieste per la preparazione dei pasti.

Oltretutto, è rimasto molto ferito dal comportamento degli altri concorrenti nella Casa: appassionato di cucina, con un ottimo talento che ha spesso mostrato sui social, Salatino imbandisce la tavola con tante prelibatezze, per poi alla fine mangiare in compagnia di pochi. “Non ci si scambia una parola: è una questione di rispetto“. Sarebbe dunque questa la causa scatenante della sua ira, con conseguente imprecazione.

Cosa ci si aspetta durante la diretta del GF Vip 7

In realtà ci sarebbe un precedente. Si è molto discusso di una presunta imprecazione proferita da Amaurys Perez, tanto che Signorini stesso aveva ammesso che ci sarebbe stata una verifica. Alla fine, però, Perez non è stato squalificato, e ciò ha lasciato delusi e attoniti i fan del reality show.

Ci sono stati tuttavia numerosi casi in cui si sono verificate delle squalifiche, anche di super favoriti dal pubblico. Le regole sono tali per essere rispettate, e l’eliminazione è una diretta conseguenza. Salatino è sì il preferito, ma Signorini e la produzione dovranno prendere una scelta. C’è anche da dire che ben presto potrebbero entrare altri concorrenti nella Casa: un ricambio è d’obbligo, soprattutto per i tanti Vip usciti nelle ultime settimane.