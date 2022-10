“GF Vip 7”, un altro concorrente vuole abbandonare. Signorini in difficoltà

Il GF Vip 7 potrebbe perdere un altro dei suoi concorrenti, uno dei migliori, oltretutto: ad esprimere il desiderio di uscire dalla Casa è stato Luca Salatino. L’ex Tronista di Uomini e Donne, infatti, ha manifestato un disagio di sottofondo che lo ha portato a voler abbandonare il reality show. “Domani lo riferirò ad Alfonso”, ha detto ai compagni d’avventura.

GF Vip 7, Luca Salatino vuole abbandonare: i motivi

“Domani riferirò ad Alfonso la mia decisione: non voglio più starci qui. Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti, io sono sono così purtroppo. Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene”. L’abbandono di Luca Salatino potrebbe avvenire nella puntata del 10 ottobre.

Sente la mancanza della famiglia, della sua fidanzata – Soraia, che ha scelto a Uomini e Donne – ma soprattutto crede di non avere più una motivazione per rimanere. “Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare”.

Salatino è stato anche uno dei pochi concorrenti a prendere le parti di Marco Bellavia: i più giovani hanno dimostrato un’umanità davvero speciale, come George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. Tra l’altro, è proprio il Caso Bellavia ad averlo toccato nel profondo. “Pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlare. La decisione, ragazzi, l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.

GF Vip 7, perché Alfonso Signorini è in difficoltà

La settima edizione del Grande Fratello Vip era partita decisamente bene, viste le premesse e un cast ben studiato. Tuttavia, dopo il Caso Bellavia, non sta procedendo per il meglio. Le dinamiche che avremmo dovuto vedere – come la sieropositività di Giovanni Ciacci – non ci saranno. Anche Sara Manfuso è uscita dalla Casa: in quell’occasione la diretta è stata sospesa e sui social è circolata l’ipotesi della “fuga” della concorrente.

Al momento, la situazione è in bilico: c’è anche chi ha chiesto un ricambio del cast, e la sospensione dell’edizione. Sono stati tanti gli sponsor che hanno preso le distanze da quanto accaduto a Bellavia, e nell’ultima diretta ha fatto molto discutere il litigio tra Giovanni Ciacci e Sara Manfuso. Invece di affrontare il tema dell’attualità, come fortemente voluto dal conduttore, il reality show sta rimandando uno specchio della società da contrastare: quello dell’indifferenza.

Alfonso Signorini è in evidente difficoltà. Ma, dobbiamo dirlo, il conduttore non è mai crollato davvero, e ha sempre cercato una sorta di escamotage per far funzionare il suo reality show, che ormai ha plasmato su se stesso. Sui social, intanto, c’è chi sostiene Salatino, dicendo che ha ragione, e chi non vuole assolutamente assistere al suo abbandono. Solamente la diretta di lunedì 10 ottobre farà chiarezza, e chissà che Signorini non riesca a convincerlo a rimanere. Noi ci contiamo.