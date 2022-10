“GF Vip”, le lacrime di Pamela Prati: il meglio e il peggio della 12ª puntata

La dodicesima puntata del GF Vip 7 è iniziata in modo a dir poco esplosivo. Il conduttore, Alfonso Signorini, sa sempre come catalizzare l’attenzione del pubblico: lo fa anticipando, a inizio puntata, determinati episodi. “Zero sconti”, ed è così che alla fine è stato: Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal pubblico con una percentuale altissima, visti i gesti dei giorni scorsi. Ma durante la diretta è successo molto altro, come le lacrime di Pamela Prati per l’incontro a sorpresa con la sua famiglia.

GF Vip 7, Pamela Prati: l’incontro a sorpresa e le lacrime

C’è ben poco di più emozionante di fare un tuffo nel passato, magari ripercorrendo la propria infanzia, quei momenti di gioia, scoperta e fratellanza. Ed è stato così anche per Pamela Prati al GF Vip 7, che ha ricevuto una sorpresa speciale da parte di suo fratello Giuseppe e sua sorella Sebastiana.

Hanno voluto esprimerle tutto il loro sostegno, le hanno detto che sta andando bene. “Stai tranquilla, continua così che vai bene”, ha commentato Sebastiana. Una scena che ha molto emozionato il pubblico, così come Pamela stessa, che si è lasciata andare alle lacrime di gioia per aver ricevuto la sorpresa.

“Vi amo tanto, voglio abbracciarvi”. L’infanzia di Pamela Prati, nonostante il legame profondo con la famiglia, non è stata semplice. “È stata dura”, ha raccontato nella dodicesima puntata del GF Vip 7. Anche la sorella Sebastiana ha voluto aggiungere qualcosa: “Da adolescenti dormivamo insieme, abbracciate”, un segno di grande affetto. Riguardo al futuro di Pamela nel mondo dello spettacolo, nessun dubbio. “Dava dei segnali già da piccola, metteva i fiori tra i capelli. Sognava il palcoscenico da sempre”.

GF Vip 7: tutte le donne di Antonino Spinalbese

C’è una persona che sta catalizzando l’attenzione del pubblico (e delle donne del reality show), ed è Antonino Spinalbese. In effetti, l’ex di Belen Rodriguez si è ritrovato in mezzo ad alcune situazioni abbastanza complesse. Il legame con Ginevra Lamborghini sembrava profondo, ma alla fine siamo davanti a una semplice amicizia, e non a un nuovo amore.

C’è poi anche Giaele, che ha voluto rigettare le vesti di manipolatrice. Secondo lei, infatti, si cercano in modo reciproco. Tuttavia, Alfonso Signorini, che cerca sempre di prevedere il futuro, ammette che Antonella Fiordelisi potrebbe rompere gli equilibri.

GF Vip 7: le nomination della dodicesima puntata

Eliminato Amaurys, così come Elenoire Ferruzzi, le nomination non si sono certamente fermate. E proprio durante questo momento sono avvenuti scontri piuttosto accesi, soprattutto tra Nikita e Pamela, così come tra Antonino e Nikita. In nomination ci sono finiti Pamela Prati, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

La serata non ha deluso le aspettative: da giorni il pubblico chiedeva la squalifica della Ferruzzi, visti i suoi comportamenti, e a riguardo era intervenuto anche Marco Bellavia. Sono ben tre le donne che si trovano al televoto, e la più votata riceverà l’immunità per la prossima settimana.

La settima edizione del reality si sta facendo valere, nonostante un inizio scricchiolante, dovuto soprattutto al Caso Bellavia. Per il momento è impossibile prevedere che riuscirà a trionfare, ma George Ciupilan – ex alunno de Il Collegio – è sicuramente tra i preferiti dal pubblico: un ragazzo semplice e d’oro.