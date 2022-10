“GF Vip 7”, i concorrenti violano le regole. Il pesante provvedimento

La settima edizione del Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere. Il reality show era partito con le migliori premesse, ma, dopo il Caso Bellavia, sono accaduti troppi eventi che non hanno convinto pienamente il pubblico. Nell’ultima diretta è anche arrivata la verità su Mark Caltagirone da parte di Pamela Prati. E adesso il GF avrebbe deciso di prendere provvedimenti contro i Vip presenti in Casa per alcune regole violate in modo reiterato.

GF Vip 7, quali regole hanno violato i concorrenti

La produzione del GF Vip 7 ha deciso di “punire” i concorrenti per aver violato una delle regole più semplici – e forse addirittura scontate – del reality show. Il comunicato è stato diffuso proprio sul sito ufficiale del Grande Fratello, e lo hanno letto due concorrenti della Casa: Patrizia Rossetti e Luca Salatino.

Sono tante le regole del game, come il Freeze, che è forse banale rispetto ad altre, quasi scontato: quando scatta, infatti, i concorrenti devono assolutamente rimanere immobili, senza più muoversi, altrimenti si va incontro a una penalità, come è successo in questo caso. Dal momento in cui alcuni concorrenti non hanno rispettato la regola, ecco che la produzione è intervenuta in merito.

GF Vip 7, il provvedimento disciplinare

A seguito della violazione da parte dei concorrenti, il provvedimento disciplinare non si è fatto attendere. “Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del Freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa. Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale”.

Siamo ancora agli inizi del reality show, e un decurtamento di 80 euro non va sottovalutato, soprattutto perché i concorrenti sono già “stressati” dalle situazioni che si sono verificate nelle ultime settimane, come il Caso Bellavia, per cui Luca Salatino ha manifestato un profondo disagio, tanto da volere uscire dalla Casa.

Come hanno reagito i concorrenti alla penalità

Uno dei concorrenti che si è “risentito” della punizione della produzione è stato Amaurys Perez. Proprio lui, infatti, non ha rispettato la regola: in occasione della puntata del 10 ottobre, dopo la sorpresa da parte della moglie, si è lasciato andare. Non ha reagito propriamente bene al provvedimento disciplinare, ma i concorrenti nella Casa non se la sono sentita di “accusarlo”. Tutt’altro.

Attorno ad Amaurys è arrivata una fitta rete di solidarietà, soprattutto da parte di Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. Il freeze, seppur banale, non è semplice da rispettare, soprattutto quando si viene travolti dall’emozione a seguito di una sorpresa. Tuttavia, c’è stato anche chi ha manifestato una certa contrarietà e anche preoccupazione.

Un concorrente in particolare ha subito la tensione, ovvero Luca Salatino: non ha atteso un solo momento e si è messo subito a fare i conti. Anche Wilma Goich non è rimasta molto contenta del provvedimento, perché c’erano già state discussioni in merito. Può darsi che Alfonso Signorini tratterà il tema nella puntata del 13 ottobre: in ogni caso, questa edizione non sembra essere nata sotto una “buona stella”.