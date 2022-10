“GF Vip 7”, chi sono i (probabili) nuovi concorrenti. E qualcuno “bacchetta” il cast

Il cast del GF Vip 7 potrebbe essere in procinto di allargarsi. Il motivo è da ricercarsi proprio nel Caso Marco Bellavia: la produzione e Alfonso Signorini stesso avrebbero espresso la volontà di favorire il ricambio all’interno della Casa più spiata d’Italia. Potrebbero dunque arrivare nuove persone, tra cui alcuni volti noti all’interno del reality show. Ma intanto qualcuno – Maurizio Costanzo – ha deciso di “bacchettare” il cast su alcuni aspetti.

GF Vip 7, chi potrebbe entrare nella Casa

Uno dei nomi che sta circolando nelle ultime ore è quello di Dayane Mello. A rivelare l’indiscrezione è stata l’ultima puntata di Casa Pipol su Instagram. La modella brasiliana avrebbe avuto un primo contatto con il conduttore, Alfonso Signorini, e sarebbe già avviata la trattativa per tornare nella Casa. Sarebbe disposto a tutto pur di vedere la sua partecipazione all’interno della settima edizione: apprezzerebbe particolarmente la sua personalità forte e determinata, adatta a risollevare un’edizione che sta faticando a imporsi.

Ma non è l’unica concorrente a poter tornare nella Casa. Tempo di voci e di indiscrezioni: anche Dagospia ha commentato il possibile arrivo nella Casa di Helena Prestes, che ha avuto un flirt con Antonino Spinalbese. Tra gli altri nomi che si stanno passando al vaglio nelle ultime ore troviamo anche l’ex tronista Teresa Langella, Umberto Smaila e Patrizia De Blanck. Inoltre, potrebbe anche entrare l’ex fidanzato di Pamela Prati, Max Bertolani. Se quest’ultimo fosse confermato, ne vedremmo delle belle: in ogni caso, l’affaire Mark Caltagirone potrebbe ancora riservare sorprese.

Maurizio Costanzo bacchetta il cast del GF Vip 7

“Vedo solo sofferenze. Ma chi ve lo ha fatto fare?”. Una delle voci più autorevoli e importanti dello spettacolo italiano – quella di Maurizio Costanzo – si è espressa sul cast della settima edizione. E, in parte, è stato abbastanza duro. Su Libero, infatti, ha commentato le vicende delle ultime settimane: iniziato da poco meno di un mese, sono state tante le crisi a cui abbiamo assistito, o ancora le lacrime versate.

“Mi viene in mente, pensando a Marco Bellavia, uscito con problemi dal Grande Fratello Vip. Ma, a seguire, il protagonismo diventa tale anche per Giovanni Ciacci, solo per aver insultato Bellavia. Quest’anno, vedo sofferenze nei partecipanti al Grande Fratello Vip ed è normale chiedersi: ma chi ve lo ha fatto fare se tutto questo, oltretutto, vi crea problemi?” Si è chiesto il conduttore.

“Ho visto un giovanissimo piangere, ho visto un atleta ugualmente piangere perché ha visto, credo, la foto del figlio. Perché i telespettatori devono assistere al pianto altrui? Forse per il vecchio detto: Mors tua, vita me“. Il suo pensiero, in effetti, non è lontano dalla realtà, tutt’altro.

La settima edizione ha assistito già a parecchie difficoltà, e siamo solo agli inizi. C’è da chiedersi se i nuovi ingressi riusciranno a dare quel brio e quel mood “frizzante” in più: caratteristiche che ci si aspettano da un reality show. Solo il tempo confermerà le indiscrezioni, ma il desiderio di Signorini è più chiaro che mai: puntare su personalità forti, che possano trasmettere emozioni contrastanti negli spettatori.