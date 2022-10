“GF Vip 7”, ancora problemi per Signorini: la diretta saltata e l’ipotesi “fuga” di un concorrente

Cosa sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip 7? Il pubblico ormai non lo sa più, inclusi anche i telespettatori più affezionati che sono soliti seguire la diretta trasmessa 24 ore al giorno. Per diverso tempo, infatti, il sito ufficiale del reality show ha oscurato il live affermando la presenza di problemi tecnici. Ma, mentre le ore trascorrevano, sono stati in molti coloro che hanno sospettato stesse succedendo qualcosa di più. Come l’improvvisa fuga di un concorrente che avrebbe messo in agitazione l’intero staff.

GF Vip 7, la diretta sospesa per ore

Non è certo iniziata sotto i migliori auspici, questa settima edizione del Grande Fratello Vip: solo qualche giorno fa è esploso il “caso Bellavia”, che ha letteralmente fatto infuriare milioni di spettatori e ha senza dubbio messo in difficoltà Alfonso Signorini. Il conduttore è stato chiamato a gestire una delle pagine più brutte e diseducative della storia della tv, affrontando i concorrenti del reality show in maniera dura per il comportamento da essi tenuto – con pochissime eccezioni – nei confronti di Marco Bellavia, che aveva lanciato inequivocabilmente una richiesta d’aiuto nella totale indifferenza dei suoi compagni d’avventura.

Ora, Signorini è alle prese con un nuovo problema: nella giornata di mercoledì 5 ottobre, la diretta del GF Vip 7 è stata interrotta improvvisamente, sia su Mediaset Extra che sul sito ufficiale della trasmissione. Dopo una breve sospensione avvenuta nel primo pomeriggio, il live è saltato completamente ed è stato sostituito da un lapidario messaggio: “La diretta dalla Casa del Grande Fratello Vip è momentaneamente interrotta per un problema tecnico. Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile”.

L’ipotesi “fuga” di Sara Manfuso

Dopo diverse ore di attesa che finalmente il disguido venisse risolto, il pubblico ha iniziato a sospettare qualcosa. Sui social, moltissimi utenti hanno ipotizzato i più svariati problemi che potrebbero aver spinto la regia del GF Vip 7 a sospendere la diretta, soprattutto in considerazione dei recenti avvenimenti che hanno suscitato grande scalpore. E una delle ipotesi più accreditate è quella della fuga di una concorrente, Sara Manfuso: l’opinionista tv aveva già dato segni di cedimento nei giorni scorsi, sino ad arrivare addirittura a dire che se ne sarebbe andata dalla Casa.

Nel corso dell’ultima puntata, quando Alfonso Signorini ha duramente ripreso i “vipponi” per aver deliberatamente ignorato Marco Bellavia e la sua richiesta d’aiuto, la Manfuso aveva protestato. Lei, che inizialmente aveva parlato a lungo con l’ex volto di Bim Bum Bam e che gli era stata vicina, non aveva apprezzato il fatto di essere stata tirata dentro nel “calderone” dei rimproveri. E sul suo allontanamento da Marco, aveva spiegato di aver capito che lui aveva bisogno di un aiuto professionale e di aver per questo fatto marcia indietro.

Tutto ciò potrebbe giustificare addirittura una fuga dalla Casa? Nonostante i sospetti del pubblico, quando la diretta è finalmente ripresa (dopo lunghe ore di stop e tante polemiche sui social network), Sara era ancora davanti alle telecamere. Ma ci è rimasta per poco: chiamata in confessionale, l’opinionista ha affermato di voler uscire dalla trasmissione e ha annunciato la decisione ai suoi compagni, spiegando di non voler più rimanere dopo quanto accaduto nei giorni passati. Così, facendo la valigia, ha varcato la celebre soglia rossa e sicuramente sarà ospite in studio nella prossima puntata, per raccontare la sua versione.