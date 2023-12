Belen torna in tv e racconta la sua verità. Un termine usuale, in queste ultime settimane di grandi rivelazioni, ma di certo non si potrebbe definire diversamente. Lo ha fatto a Domenica In, dalla sua amica Mara Venier, dove si è sempre sentita a suo agio e ha modo di raccontare se stessa senza sovrastrutture, dall’amore all’addio alla tv che ha lasciato per senso di responsabilità, fino all’ammissione dei continui tradimenti da parte dell’ex marito Stefano De Martino che oggi appartiene al passato.

Perché Belen Rodriguez ha lasciato Stefano De Martino

“Se avessi continuato sarei stata un’irresponsabile”, ha detto Belen Rodriguez a Domenica In, lasciando intendere che quello non era il momento per continuare con i suoi progetti. Si è fermata per prendersi cura di se stessa, perché non aveva alternative: “Sono una privilegiata, ci sono pochi posti. E non potevo continuare. Sono caduta davvero in basso“. La showgirl argentina ha rivelato per la prima volta di essere caduta in depressione e di non aver avuto il supporto necessario da parte di suo marito Stefano De Martino, che – a suo dire – l’avrebbe tradita più volte.

“L’ho scoperto dopo un mese e le ho sentite tutte. Sono arrivata a 12 e poi mi sono fermata. Avevo il sesto senso. Adesso rido ma allora non ridevo per niente, a un certo punto siamo diventate amiche perché io ci so fare. Ma mi sono tenuta tutto dentro, pensando di poter gestire tutto perché il matrimonio è più importante. Da quel momento è iniziato il crollo. Io la depressione non la conoscevo, non mi rendevo conto che una persona potesse annullarsi così. Non respiravo più. Ho perso tanti chili perché non mangiavo più, non mi alzavo dal letto e non volevo più vedere la luce. Ho deciso di combattere: ho voluto far entrare la luce ed è tornata”, ha spiegato.

E ancora: “Il matrimonio non c’era. Lui non mi ha supportata perché non ama. O almeno, lui non ama me. Santiago ha dovuto vedere una mamma nel crollo più totale. Due giorni fa gli ho chiesto scusa, a lui e dopo a tutta la mia famiglia. Perché mi dispiace e a casa sono stata un pilastro importante. È importante che le ragazze sentano, da una donna forte, quando può far male non occuparsi dei propri problemi”.

La malattia e la rinascita

“Sono finita in clinica per 20 giorni. Non riuscivo più ad aumentare di peso, sono andata con le mie gambe. Mi sono guardata e mi sono detta: ‘Stai morendo’. Mi sono trattata male, non mi sono voluta bene. Quando l’ho lasciato (Stefano De Martino, ndr), non ero in me. Non c’ero più. Però adesso ci sono, più forte che mai. È stata tosta ma ce l’ho fatta. Mi sentivo addirittura brutta, non all’altezza. Non c’era più luce”, ha spiegato, ma i momenti bui fanno parte del passato.

“Quando le cose sono brutte si dilatano, sembra che non finiscano mai. Quando sono belle, passa tutto in fretta. Quel periodo mi sembra così lontano che mi sembrano due anni. Adesso invece è tutto così bello anche se in questo mondo è facile perdersi. A un certo punto mi sono resa conto che non ero più entusiasta di quello che facevo: era tutto superficiale. Sono dovuta andare a ricercare i miei valori: non bisogna mai scordarsi da dove uno viene. Sono grata alla vita per tutto quello che mi ha dato e bacio dove cammino. Ringrazio tutti voi per avere avuto tutto questo, nonostante tutto”, ha poi raccontato.

L’amore per Elio Lorenzoni e le nozze

Belen è una donna nuova, grazie alla sua forza e a quella che ha saputo darle il suo compagno Elio Lorenzoni, dal quale ha anche velatamente dichiarato di volere dei figli. “Ne vorrei almeno altri due”, ha detto sorridendo alle immagini dei suoi bambini che scorrevano – Santiago e Luna Marì – dichiarando apertamente di voler allargare la famiglia. L’ha perfino presentato a Mara Venier, con la quale è stata a cena il sabato sera precedente all’intervista.

Oggi, finalmente, guarda avanti: “Il mio futuro è pieno di consapevolezza. Con Elio eravamo amici. È una delle persone più eleganti e rispettose che abbia mai incontrato. Era tanto perbene che non riconoscevo l’amore. Non mi sembra vero di averlo accanto e lui ha fatto per me quello che non ha mai fatto nessuno. Mi ha tenuto la mano nei momenti peggiori, anche quando non era piacevole stare con me”. L’anello che porta al dito? Simbolico: “Non è questo l’anello, ma è come se te lo avessi chiesto. ‘Vuoi sposarmi?’. Sì!”.