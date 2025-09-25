Nobody Want This 2, data d’uscita e trailer. E c’è anche Leighton Meester

Continua la storia d'amore interreligiosa tra Joanne e Noah in dieci nuovi episodi presto disponibili su Netflix e con una scoppiettante new entry

Getty Images Adam Brody & Leighton Meester

Torna una delle commedie più romantiche e virali di Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato, con tanto di trailer, la data d’uscita della seconda stagione di Nobody Want This, con protagonisti Kristen Bell e Adam Brody. Joanne e Noah cercheranno nei nuovi episodi di capire come mandare avanti la loro relazione e superare certe differenze per costruire una vita insieme. Con una new entry d’eccezione: Leighton Meester, nota ai più come Blair di Gossip Girl nonché moglie di Brody dal 2014.

Quando esce Nobody Want This 2, trama e trailer

La prima stagione di Nobody Wants This ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso: Joanne (Kristen Bell), conduttrice di un podcast sul sesso, e Noah (Adam Brody), sexy rabbino, si innamorano contro ogni previsione. Ma il finale aperto, con Noah che corre dietro a un autobus per baciare Joanne dopo un ultimatum, ha lasciato con più di qualche dubbio sul futuro della loro relazione.

Ora i due sono pronti ad esplorare le dinamiche del loro rapporto e a fronteggiare tutte le pressioni esterne. La data d’uscita è fissata al prossimo 23 ottobre, con dieci nuovi e appassionanti episodi.

“Prima viene l’amore, poi viene la vita. – si legge nella sinossi ufficiale – L’ultima volta che abbiamo visto la conduttrice agnostica del podcast Joanne e il rabbino anticonformista Noah, la loro ineguagliabile alchimia ha sorpreso tutti nella loro vita, tra cui la sorella di lei Morgan, il fratello di lui Sasha e la cognata Esther e persino loro stessi”.

E ancora: “La loro scintilla si è rivelata più forte di tutti gli ostacoli che cercavano di tenerli separati. Ora sono tornati e sono pienamente decisi a unire le loro vite – e i loro cari – insieme. Ma le loro differenze esistono ancora e non possono essere ignorate. La sfida ora non è solo innamorarsi contro ogni previsione, ma restare insieme nonostante tutto”.

“Noah e io stiamo cercando di capire come essere un ‘noi'”, dice Joanne nel trailer. Brody e Bell tornano insieme a Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn. Tuttavia, il trailer diffuso da Netflix ha anche offerto ai fan uno sguardo ai nuovi membri del cast e ai loro personaggi.

La moglie di Adam Brody in Nobody Want This 2

Tra questi la già citata Leighton Meester, che torna al lavorare con il marito dopo il film Scusa, ma mi piace tuo padre (2011) – dove è scoccata la scintilla tra i due – e Life Partners (2014). E anche nella serie tv Single Parents (2018), nel thriller River Wild (2023) e in un episodio di Good Cop/Bad Cop (2025). Un vero e proprio sodalizio artistico, oltre che privato.

La Meester indossa in Nobody Want This 2 i panni di Abby, una mamma influencer che è stata la nemesi di Joanne al liceo. E che dal passato è pronta a portare scompiglio nel presente della podcaster.

Ai recenti Emmy, Justine Lupe, che interpreta Morgan, la sorella di Joanne, ha anticipato alle telecamere di Good Morning America ​​che la nuova stagione è “davvero divertente”.

Ha aggiunto che i creatori dello show “hanno cercato davvero di soddisfare ciò che il pubblico ha amato dell’anno scorso e anche di sperimentare fino a che punto potevano spingersi. Penso che ci siano un sacco di belle novità in arrivo, sono emozionata”. Non resta che preparare i popcorn (e forse anche qualche fazzoletto).