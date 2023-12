LDA, il nuovo singolo Promesse è colonna sonora di Di4ri 2

Fonte: IPA LDA

Impossibile negarlo: ormai LDA è parte integrante della famiglia di Di4ri, la serie tv Netflix ormai arrivata alla sua seconda stagione. Dopo il grande successo con il singolo Castello di sabbia e la hit estiva Granita, il cantante napoletano classe 2003 prende parte ancora una volta alla colonna sonora della fiction con Promesse, il suo nuovo singolo.

“Promesse”, il singolo di LDA colonna sonora di “Di4ri 2”

Giovane, determinato e di talento proprio come il padre Gigi D’Alessio: LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, pare essere sempre più concentrato sulla sua carriera come cantante. Sbocciato nel 2021 all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui si è classificato al quinto posto nella categoria canto, il cantante di Quello che fa male è diventato ancora più noto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Se poi domani e il suo duetto con Alex Britti. Ora, il cantante è pronto per far ascoltare ai fan il suo nuovo singolo Promesse, brano scritto per la colonna sonora di Di4ri, la cui seconda parte della stagione 2 sarà disponibile su Netflix dal 6 dicembre 2023.

Un’avventura che non possiamo definire nuova per il figlio di Gigi, che già con Castello di sabbia aveva preso parte alla colonna sonora della serie. Proprio come l’ultima, anche Promesse è una canzone perfetta per i ragazzi della 3°D: uno sguardo al futuro in cui si raccontano amore, amicizia e incertezze tipiche degli adolescenti. Parlando del brano, LDA ha raccontato: “Promesse è il secondo brano che ho scritto per la colonna sonora della serie televisiva Di4ri e sono molto soddisfatto di questa opportunità. Nel brano ci sono storie di amicizie che rimangono tali nonostante le avversità della vita, con cui scambiarsi promesse da mantenere, scritte sulle mani che vanno a congiungersi in una stretta come a simboleggiare un’unione che possa durare per sempre.”

“Di4ri 2”: la trama della seconda parte

Sarà quindi Promesse la colonna sonora che ci terrà compagnia durante la seconda parte di Di4ri 2, con sette puntate che saranno disponibili dal 6 dicembre 2023 che chiudono la seconda stagione della serie. In questa fase del racconto, ritroveremo i ragazzi della 3°D dove li abbiamo lasciati: la classe torna a scuola dopo le vacanze di Natale e dovrà aggiustare le cose dopo la pesante litigata durante il Babbo Natale segreto a casa di Pietro. I ragazzi si troveranno a dover affrontare l’anno scolastico più duro, quello dell’esame, e decidere dove indirizzare la propria vita prima dell’arrivo dell’estate. Riusciranno a rimanere uniti o le loro strade si divideranno tra licei diversi e impegni improrogabili? E Pietro? Riuscirà a capire i suoi sentimenti verso Isabel e Livia e a scegliere con chi stare?

Un finale di stagione che, grazie alla voce dei suoi protagonisti, ci immerge nei pensieri e nelle dinamiche tipiche di ogni vita adolescenziale che si rispetti. Tra ribellione, ansia per il proprio futuro, affermazione di sé, forme di bullismo e voglia di appartenere a un gruppo solido, i ragazzi della 3°D ci racconteranno ancora una volta come si vivono amore, scelte e amicizie quando si è molto giovani.