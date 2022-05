Cosa fa oggi Pamela Petrarolo, da Non è la Rai all’Isola dei Famosi

Isola, le naufraghe regine dell’Honduras: belle, complici e determinate

Dal suo esordio in tv, quando era ancora una ragazzina, sono passati ormai tanti anni: Pamela Petrarolo è una showgirl di successo, una cantante strepitosa e un’artista a tutto tondo, che tuttavia nell’ultimo periodo si è un po’ allontanata dal mondo dello spettacolo. Ma ora è pronta a farvi ritorno, con una sorpresa eccezionale per tutti i suoi fan.

Pamela Petrarolo, la carriera

Classe 1976, Pamela Petrarolo è nata e cresciuta a Roma, dove ha mosso i suoi primi passi in televisione. Aveva appena 13 anni quando, accanto a Gianni Boncompagni, ha preso parte ad una rubrica per bambini a Domenica In. Ma il vero successo è arrivato poco dopo, e più precisamente nei primissimi anni ’90: seguendo proprio Boncompagni su Canale 5, ha debuttato come ragazza di Non è la Rai, la storica trasmissione che ha lanciato tantissime showgirl e attrici di grande fama (come Ambra Angiolini, Claudia Gerini e Miriana Trevisan, giusto per fare qualche nome).

Pamela ha scoperto ben presto di avere un grande talento nel canto, facendosi notare proprio a Non è la Rai. E nel 1994 ha pubblicato il suo primo album, cui ne hanno fatto seguito altri due – rispettivamente nel 1995 e nel 2018. Nel frattempo la sua carriera televisiva è proseguita con grande successo, avendo la possibilità di lavorare accanto ai più importanti protagonisti dello spettacolo. Negli anni 2000, la Petrarolo ha iniziato pian piano ad allontanarsi dal piccolo schermo, sebbene abbia aggiunto qualche altro tassello nel suo lungo curriculum (tra tutti, la partecipazione come opinionista di Barbara D’Urso a Domenica Cinque).

Ma cosa fa oggi Pamela Petrarolo? Da qualche anno non la si vede in tv. In realtà, probabilmente qualcuno la ricorda per la sua esperienza più recente: nel 2019 è stata una dei 100 giudici del Muro di All Together Now. Ora è pronta a tuffarsi in una nuova, sensazionale avventura. Avendo qualche esperienza di reality show alle spalle (avendo partecipato a La Fattoria nel 2006), è stata scelta per volare in Honduras e diventare naufraga all’Isola dei Famosi 2022. Un’esperienza difficile, che sicuramente regalerà grandi emozioni a tutti i suoi fan.

Pamela Petrarolo, la vita privata

In effetti, pur essendo rimasta lontana dallo schermo per un po’, la Petrarolo ha mantenuto sempre uno stretto rapporto con il pubblico grazie a Instagram. Sono tante le foto che pubblica sui social, condividendo istantanee intime dei suoi momenti più belli in famiglia. Pamela è stata in passato sposata con Gianluca Pea, dal quale ha avuto le sue prime due figlie Alice e Angelica, oggi due splendide ragazze. Dopo il divorzio, avvenuto nel 2017, la showgirl ha incontrato Giovanni ed è stato colpo di fulmine.

Nonostante la differenza d’età – lui ha 10 anni in meno -, tra di loro c’è una sintonia pazzesca e tutto va a gonfie vele. Pochi mesi dopo l’inizio della loro relazione, la Petrarolo ha scoperto di essere in dolce attesa: nel 2020 è diventata nuovamente mamma, ancora una volta di una femminuccia che ha chiamato Futura. “Ho incontrato Giovanni quando non credevo più nell’amore. Ero delusa e completamente avvilita, grazie a lui ho ripreso fiducia nell’idea di una coppia sana, di supporto reciproco e di amore condiviso” – ha rivelato Pamela in un’intervista a Coming Soon.