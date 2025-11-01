Claudia Gerini e l’amore: “Da giovane spiavo i cellulari dei miei fidanzati. Oggi sto con il cugino di un ex ministro”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Claudia Gerini

Claudia Gerini sta vivendo un momento particolarmente felice sotto tutti i punti di vista. L’attrice è infatti protagonista al cinema accanto a Claudia Pandolfi nel film Fuori la verità, e anche in amore è serena accanto a Riccardo Sangiuliano, cugino dell’ex ministro Gennaro. Una storia matura ed equilibrata, di cui Claudia ha parlato in una lunga intervista.

Claudia Gerini e l’amore con Riccardo Sangiuliano

Claudia Gerini ha conosciuto il successo quando era solo un’adolescente: dagli studi di Non è la Rai è approdata sui set del cinema d’autore, diventando una delle interpreti più richieste del panorama nazionale. Tuttavia, come spesso accade ai volti noti, anche la sua vita sentimentale è stata spesso al centro della cronaca: proprio dei suoi amori, presenti e passati, l’attrice ha parlato in una lunga intervista al Corriere della Sera.

Dopo un lungo periodo da single, l’inteprete romana ha un nuovo compagno: “Da due anni sto con Riccardo Sangiuliano, un banker. Ci conosciamo da 25 anni. Un giorno mi ha baciata: una rarità, gli uomini non si fanno più avanti”, ha raccontato. Riccardo è il cugino dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano, del quale Gerini fa sapere: “Io l’ho conosciuto, prima del suo problemone. È intelligente, preparato”.

A 53 anni, Claudia sembra aver trovato una dimensione sentimentale equilibrata e tranquilla, ma non è sempre stato così per lei: “Io da adolescente ne dicevo tante, tipo sto in Toscana da un amico e invece ero a Parigi col fidanzato. Da adulta sei più libera e dici quello che vuoi” ha confessato, ammettendo anche di aver peccato di gelosia: “Mi è capitato di aver spiato il cellulare dei miei fidanzati, ma non ho scoperto niente. Eh, sono tutti bravi a cancellare”.

Claudia Gerini, il rapporto con le figlie

Tra le relazioni più importanti dell’attrice ci sono sicuramente quelle con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione, padri delle sue figlie Rosa e Linda: “Hanno 21 e 16 anni. Non abbiamo mai avuto conflitti, sono sempre venute prima dei film, i Natali li passiamo con i loro due padri”, ha ribadito Claudia. In più occasioni, infatti, la musa di Carlo Verdone aveva raccontato di aver sempre fatto del suo meglio per mantenere un buon rapporto di co-genitorialità con i suoi ex, anche se la relazione era finita.

Oggi la 53enne si considera una donna realizzata come compagna e come mamma: “Mi sento matura per le cose che ho fatto, giovane per tutto quello che ancora voglio fare. È cambiato il mio modo di essere mamma. La maternità era il mio rifugio. Le mie figlie stanno diventando grandi. Non sono gelosa dei loro fidanzatini, se scoprono l’amore nel modo giusto sono felice. Forse sono in una fase un po’ malinconica”, ha spiegato ancora.