Ascolti tv dell’8 novembre, la finale di Tale e Quale Show. Tutto il resto scompare

Carlo Conti ha condotto su Rai 1 la finale di Tale e Quale Show e nella gara degli ascolti tv ha pochi rivali. Su Canale 5 è andata in onda una puntata di Endless Love.

Puntatone finale quello di Tale e Quale Show su Rai 1. Gli 11 concorrenti si sono giocati il tutto per tutto per arrivare sul podio. Tra l’altro il premio di 30mila euro è stato interamente devoluto all’AIRC. Il programma di Carlo Conti anche in questa edizione si è confermato leader indiscusso del venerdì sera, con numeri altissimi anche per le interazione social.

Rete 4 a Quarto Grado si è parlato della morte di Santo Romano, giovane promessa del calcio, ucciso da un colpo di pistola a 19 anni, nella notte tra l’1 e il 2 novembre, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. A sparare, un 17enne: il ragazzo afferma di essersi solo difeso. Gli inquirenti indagano sul possibile movente. Nel corso della puntata si è tornati sulla vicenda della 78enne Piera Paganelli, uccisa con 17 coltellate e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023.

Su La7 Propaganda Live ha dedicato una puntata speciale alle elezioni americane. A Farwest su Rai 3 Salvo Sottile ha cercato di fare luce partendo da quella che lo stesso Borsellino definì “un nido di vipere”, la Procura di Palermo. E segue la pista del discusso dossier “mafia-appalti”, rimasta in secondo piano per tre decenni e di recente rivalutata dalla Commissione Antimafia e dalla nuova inchiesta della Procura di Caltanissetta.

