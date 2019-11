I sex toys dalla A alla Z (per tutti i gusti)

editato in: da

Conosciamo ancora di più i sex toys, con un semplice gioco di parole, cercando di darti qualche consiglio utile… dalla A alla Z.

A – Arma di seduzione: un sex toy aiuta a conoscerti meglio e a farti conoscere dai tuoi partner; quando saprai esattamente come raggiungere l’orgasmo, ti sentirai più sicura e questa sensazione sarà immediatamente reperibile a chi avrà la fortuna di condividere un amplesso con te.

B – Best Seller: Se sei alla prima esperienza di acquisto, consulta nei sexy shop online i “best seller”, i prodotti più venduti e le relative recensioni – se presenti – e fatti guidare.

C – Clitoride: Pensiamo di conoscerlo tutte ma in realtà ne sottovalutiamo gli estremi poteri. I vibratori clitoridei sono i più graditi dalle donne e il prodotto di punta dei brand del settore.

D – Detergenti: I sex toy sono da detergere scrupolosamente dopo l’utilizzo, per evitare infiammazioni fastidiose agli organi genitali.

F – Fantasia: Cosa c’è di meglio di un giochino per stimolare la fantasia di coppia? Vai con lui in un sexy shop e scegliete insieme gli oggetti per la vostra serata magica.

G – Punto G: La parte anatomica più controversa del pianeta donna, c’è chi dice che esiste e chi no, ma noi sappiamo che qualcosa c’è e che, se ben stimolato, può garantire orgasmi da urlo. Scegli un sex toy che stimoli anche il Punto G e vedrai che risultati!

H – Help: I giochini sono un valido aiuto nei momenti di crisi personale e di coppia. Un orgasmo, cara amica mia, allevia ansia e stress.

I – Illimitato: Come il piacere che ti garantisce un sex toy e più ci familiarizzi, più intense saranno le sensazioni.

L – Lubrificanti: Essenziali per penetrazioni anali, spesso facilitano l’inserimento dell’oggetto anche nella vagina e ne rendono l’utilizzo sicuramente più agevole.

M – Mania: Alcune donne sono vere e proprie collezioniste di giochini particolari che esibiscono senza alcuna vergogna; sono loro le più libere e disinibite, esperte conoscitrici di se stesse e del godimento del partner.

N – Novità: Tante le novità nel mercato dei sex toys, che si sta evolvendo sempre più in fretta. Le donne – e finalmente! – non hanno più paura a ostentare il loro arsenale.

O – Orgasmo – “Chi è che sa con certezza chi sarà il prossimo a regalarle un orgasmo?”, diceva Miranda in Sex and the City riferendosi al proprio Bunny (il vibratore a doppia penetrazione). E come darle torto? Da sole e con l’accessorio giusto, l’orgasmo è garantito e che orgasmo!

P – Pene: Chi ha il pene spesso teme quegli aggeggi che a noi piacciono tanto, forse perché si sente escluso o non si sente in grado. Aiutiamo queste povere anime a tornare sulla retta via!

Q – Quando: Fallo nel momento giusto aiuta, solo così puoi sentirti a tuo agio, ben predisposta per essere travolta dall’orgasmo migliore di sempre.

R – Respirazione: Respirare profondamente ossigena i tessuti e aiuta a raggiungere il vero apice del piacere.

S – Sesso: Fai-da-te o di coppia, i sex toys amplificano il piacere e stimolano la fantasia; per questo possono essere utilizzati sia per l’autoerotismo che per regalare nuove intense emozioni alla coppia.

T – Test– I sex toys sono veramente tanti. Il mio consiglio è di conoscerli – e in questo speciale ti stiamo aiutando – e di testarli, provarli su te stessa, per scegliere quelli che più si addicono alle tue esigenze.

U – Uomini: Anche i maschietti possono usufruire di una vasta gamma di sex toys, adatti a simulare l’amplesso sessuale o per la penetrazione anale, un gioco che può essere molto divertente sia in solitaria che in coppia – da provare!

V – Vibrazione: La vibrazione – in genere su più livelli – permette di regolare l’intensità del piacere, simulando la dinamica di un vero e proprio rapporto sessuale.

Z – Zitella: Zitella a chi? Il sex toy è ad uso e consumo sia delle single che delle accompagnate, con un buon rapporto con il proprio corpo e la propria sessualità.

Quindi giù le mani dai nostri giochini!