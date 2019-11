Come stimolare il clitoride: i sex toys che sanno il fatto loro (e nostro)

editato in: da

La filosofia di LELO

I vibratori che in assoluto danno più piacere alle donne sono quelli che vanno a stimolare il clitoride. Ma partiamo dalle basi:Sulla cima delle piccole labbra, nel punto in cui si uniscono, viene a formarsi un bottoncino carnoso, il bottoncino del piacere: il clitoride. La punta rosa – e la puoi vedere se ti guardi allo specchio – è una parte molto sensibile, è quella parte che va in erezione – eh sì anche noi andiamo in erezione! – quando siamo eccitate, sempre che ci riescano…. ma questo è un altro discorso. E sicuramente ci riusciamo da sole, con quei vibratori, appunto, che vanno a stimolarlo nello specifico.

Lelo, noto brand svedese di sex toys, ha messo in produzione due perle, forti della convinzione che sull’argomento stimolazione clitoridea ci sia ancora molta ignoranza.

Il Brand Communications Manager di Lelo, Stuart Nugent, afferma:

È assurdo che oggi conosciamo il suolo lunare e possiamo stimare con certezza le dimensioni di pianeti lontani anni luce dal nostro, ma stiamo iniziando solo adesso a capire la struttura del clitoride. Conosciamo l’anatomia del pene fin dal Medioevo. Ora che ne sappiamo altrettanto sul clitoride, è tempo di concedergli l’amore e la devozione che merita.

MIA2

Uno dei prodotti di punta è MIA2, un massaggiatore clitorideo, a forma di rossetto, poco più grande di una boccetta di profumo da viaggio, facile da infilare in borsa – anche nella più stilosa e striminzita pochette -, insieme al suo caricabatteria USB.

LELO SONA

Ma la vera perla è la new entry di casa, LELO SONA, un sex toy unico, che non utilizza vibrazioni tradizionali, ma un generatore di onde sonore e impulsi che vanno a stimolare il clitoride nella sua interezza, andando a raggiungere anche la struttura più interna e profonda.

LELO SONA – che è anche un oggetto elegante e stiloso – stimola almeno il 75% in più del clitoride rispetto a un vibratore “standard”.

Beh, ragazze, se il vostro lui ancora non ha chiaro come funziona il clitoride, aiutatelo voi, anzi aiutiamolo insieme.

Insomma “Aiutati che la tua sensual coach ti aiuta”.