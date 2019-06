Gli uomini sono più felici con una donna curvy. Lo dice la scienza

editato in: da

Gli uomini sono più felici con una donna curvy. A svelarlo una ricerca scientifica. Da tempo la scienza sta cercando di spiegare cosa sia l’amore e quale sia la formula matematica per trovare la coppia perfetta. I primi risultati sono sorprendenti e hanno indicato le curvy come le donne che sarebbero in grado, più di tutte, di rendere felice un uomo. La ricerca è stata condotta in Messico dal Dipartimento di Psicologia della UNAM è ha dimostrato come le donne più formose possano rendere i loro compagni 10 volte più felici rispetto alle magre. Per quale motivo? “Le curvy sono più comunicative e amichevoli – hanno spiegato i ricercatori Filmòn Alvarado e Edgardo Morales – paradossalmente hanno meno complessi e sono più adattabili nel risolvere i problemi”.

Non solo: le donne curvy sarebbero così tanto brave a rendere felici i loro compagni che gli uomini sposati oppure fidanzati con loro vivrebbero di più. Insomma: secondo questa ricerca le curvy migliorano la vita perché sorridono di più e sono più positive, sempre pronte ad affrontare con grinta la vita senza lasciarsi abbattere. Merito del loro corpo? Per gli studiosi in parte sì, visto che le donne più in carne avrebbero una maggiore empatia e, proprio per il loro fisico, avrebbero imparato ad accettarsi e a porsi sempre in modo positivo nei confronti degli altri.

Se le curvy battono le magre quando si parla di felicità di coppia, per quanto riguarda gli uomini a vincere sono invece gli alti. Secondo alcune ricerche scientifiche svolte dall’università di Seul infatti le donne, per ragioni evolutive, non solo sarebbero spinte a cercare un partner più alto di loro, ma sarebbero anche più felici proprio grazie a questa scelta. Lo studio, effettuato su 7mila coppie, avrebbe dimostrato scientificamente come gli uomini alti detengano il segreto della felicità di un matrimonio o di un fidanzamento. Il motivo? Sarebbero più sicuri, leader e capaci di proteggere la propria compagna.