Gli zoccoli sono la tendenza primavera/estate 2023: tutti i modelli da acquistare adesso

Non c’è che dire, gli zoccoli sono calzature che hanno fatto la storia e che sono diventati dei veri e propri oggetti di culto per le fashion addicted irriducibili. Il loro fascino sta tutto nel riuscire a mixare sapientemente un’allure quasi bucolica, tipica della praterie olandesi, a un’anima più moderna e rock.

Se per un periodo sono stati messi da parte in favore di altre calzature come i mocassini, questa primavera puoi riprendere i tuoi vecchi zoccoli dalla scarpiera o acquistarne di nuovi.

Sì, perché la moda parla chiaro: gli zoccoli sono la tendenza moda primavera estate 2023 e molti brand non hanno perso l’occasione per rispolverare i classici modelli riproponendoli in chiave contemporanea. Adatti a occasioni importanti o agli outfit di tutti i giorni, gli zoccoli sono le scarpe che ti faranno sentire trendy e alla moda.

Semplici e glam: gli zoccoli di Mango

Quando si tratta di abbracciare le tendenze di stagione, il brand spagnolo non si tira mai indietro. Mango, per questa primavera ha deciso di puntare tutto su zoccoli minimal, ma di carattere grazie a dettagli che li rendono davvero il “mail più senza” del tuo guardaroba. Se ami lo stile essenziale, lo zoccolo realizzato al 100% in pelle bovina è quello che stai cercando. Il modello senza tallone ha la punta stondata ed è completato da borchie color bronzo che creano un piacevole contrasto. Il modello con plateau di 5 centimetri ti permetterà di indossarli da mattina a sera senza problemi.

Fonte: Mango

In primavera il clima è sempre incerto, ma questo non vuol dire che devi rinunciare agli zoccoli. Mango, infatti, ha pensato anche a una versione adatta alle giornate più fredde perché ha l’interno in pelliccia. Ideale da indossare con il denim o con un vestitino, la fibbia nella parte superiore rende i clogs versatili e perfetti per essere indossati al lavoro o di sera per una uscita con gli amici.

Fonte: Mango

Quando le temperature si fanno più miti, lo zoccolo diventa aperto e prende ispirazione direttamente dai sabot, ma con uno stile del tutto personale. Il modello proposto da Mango è realizzato in pelle ed è total black. Ideale da indossare con un paio di short di jeans o con un vestito a fiori dall’anima romantica per un mix and match di sicuro effetto.

Fonte: Mango

Perfetti per ogni outfit gli zoccoli Zara

Gli zoccoli sono un evergreen e lo sa bene anche Zara che ha scelto di proporre sia modelli classici che rivisitati. Se lo stile boho è tra i tuoi preferiti, allora i clogs aperti sul tallone e con la punta rotonda devono assolutamente far parte del tuo guardaroba. Il dettaglio delle borchie metalliche è quel particolare in più che te ne farà innamorare al primo sguardo.

Fonte: Zara

Se pensi che gli zoccoli non siano femminili è arrivato il momento di ricrederti. Il modello con tacco quadrato è bello, comodo e perfetto per essere indossato tutto il giorno. Gli zoccoli in pelle scamosciata con dettaglio in borchie metalliche sono perfetti con un paio di jeans a zampa e in un attimo farai un tuffo negli anni ’70.

Fonte: Zara

Chi lo ha detto che i clogs sono una calzatura destinata solo al guardaroba femminile? La scarpa comfy e comoda per eccellenza diventa il capo più desiderato anche dagli uomini. Per questo Zara nella sua collezione ha inserito anche il modello perfetto per i maschietti. Realizzati in pelle scamosciata, avvolgono e proteggono il piede grazie alla fascetta posteriore.

Fonte: Zara

Gli zoccoli per ogni esigenza su Amazon

In fatto di ultime tendenze, Amazon non è da meno e sull’e-commerce è possibile trovare un’ampia scelta di zoccoli per tutte le esigenze e i gusti.

Quando si pensa alla primavera e alla bella stagione, la prima cosa che viene in mente sono i colori, che hanno conquistato anche i clogs e in particolare quelli di Sanita. Gli zoccoli in pelle e con suola in plateau hanno uno stile urban reso unico dalla fibbia superiore. Quello che li rende davvero versatili è la possibilità di scegliere il colore che preferisci. Il classico nero, blu e marrone sono ideali per uno stile casual, se invece non vuoi passare inosservata puoi scegliere quello in rosso, rosa o viola e il tuo outfit sarà davvero di tendenza.

Fonte: Amazon

Oltre agli zoccoli aperti Sanita propone anche una tra le versioni più amate: i clogs chiusi. Pratici e perfetti per essere indossati tutto il giorno, sono caratterizzati sempre dalla suola in legno spessa e comoda. Il modello informale è adatto sia per lui che per lei, è perfetto per sdrammatizzare un outfit più impegnativo. Mentre abbinato a un abito chemisier o a un paio di bermuda ti accompagnerà durante il tempo libero.

Fonte: Amazon

Sempre da Sanita arriva la proposta che trasformerà lo zoccolo nella calzatura da indossare tutto l’anno. Comodi e leggeri, perché abbandonarli quando le temperature scendono? La versione con pelliccia interna è ideale per proteggere il piede durante le fredde giornate primaverili o in inverno, in ogni caso il risultato sarà cool.

Fonte: Amazon

La scarpa con il tacco è un must have per ogni donna perché rende femminile anche il look più semplice. Lo zoccolo con il tacco largo unisce praticità ed eleganza in una sola scarpa. Il modello sabot è perfetto abbinato a un abito da cerimonia perché oltre al classico nero, puoi scegliere la versione arancione o quella a fiori se preferisci uno stile più sbarazzino. Realizzata con materiali di qualità come la tomaia in pelle e la suola in legno, ogni passo sarà come camminare sulle nuvole, ma con stile.

Fonte: Amazon

