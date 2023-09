Zara Tindall, il segreto per una chioma royal è una mousse da 12 euro

Fonte: IPA La mousse capelli di Zara Tindall che costa solo 12 euro

Zara Phillips, seconda figlia della principessa Anna, 18esima in linea di successione al trono, nonostante per nascita le spettasse il titolo di «principessa», per decisione dei genitori non ha mai ricevuto un titolo reale, né beneficia di alcuna sovvenzione. Zara, sposata con l’ex capitano della nazionale di rugby inglese Mike Tindall da cui ha preso il cognome, è una non privilegiata che se l’è sempre cavata da sola.

Ma avere meno privilegi significa anche godere di maggiore libertà. Una libertà che non ha mai nascosto e di cui ha sempre approfittato, senza mai mancare di rispetto alla corona.

Lo ha fatto prendendo scelte libere e sposando un uomo che ama, un vero privilegio nel rigido mondo delle teste coronate.

Ed è la sua di testa a farsi sempre notare per le sue acconciature eleganti e raffinate (che tanto ci ricordano la principessa del popolo Lady Diana), i capelli biondi portati sempre corti e raccolti, oltre alla sua collezione di cappellini colorati che sfoggia in ogni occasione formale.

Il suo segreto per raccolti sempre in ordine a tenuta estrema senza appesantire i suoi capelli fini è un prodotto che puoi acquistare anche tu ad un prezzo davvero piccolo ma dai risultati extra.

La Full Volume Extra della linea Tecni.Art di L’Oréal Professionnel è una mousse specifica per chi cerca un volume e una tenuta extra, senza appesantire i capelli. La mousse L’oréal agisce direttamente alla radice del capello e la solleva, per questo è ideale per i capelli fini e piatti. In un solo gesto e un solo prodotto, la Full Volume Extra assicura volume e tenuta estrema.

La modalità di utilizzo è molto semplice: dopo aver lavato accuratamente i capelli con shampoo e condizione – possibilmente della stessa linea L’Oréal Professionnel specifica per la tua tipologia di capelli – agita bene la mousse e distribuisci 1-2 noci di prodotto uniformemente col pettine o con le dita su tutte le lunghezze sui capelli umidi. Procedi con l’asciugatura e realizza l’acconciatura.

Può essere utilizzata sui capelli ricci o mossi, per definire le onde senza seccare la chioma e mantenendo un finish lucido e morbido.

Ma Zara è anche una donna molto attiva: per questo, utilizza la mousse anche per mantenere i capelli in ordine e voluminosi durante lo sport, l’equitazione, sport in cui è stata una vera campionessa.

La particolarità di tale mousse è quella di avere anche la protezione dai raggi UV, motivo per cui è perfetta per fare attività all’aperto o per utilizzarla per proteggere i capelli al mare o in piscina

Un ultimo dettaglio molto apprezzato dai consumatori e dalle consumatrici è la profumazione, delicata e piacevole, dura tutto il giorno senza risultare troppo invadente.

Chissà se Zara tramanderà questo suo segreto di bellezza alle sue due bellissime e biondissime figlie, Lena Elizabeth, nata le 2018 che ha come padrino di battesimo il principe Harry e la vivace primogenita Mia Grace, sempre tra le più «scatenate» nel gruppo dei royal baby – da tutti ricordata perché ha «rubato» la borsa della bisnonna regina per la foto ufficiale dei 90 anni della sovrana.

