Zara: 10 capi di tendenza primavera/estate da non lasciarsi scappare

Fonte: iStock I capi Zara primavera estate 2023

Con la bella stagione arriva la voglia di rinnovare il guardaroba e la nuova collezione Zara primavera 2023 è pronta a dare una ventata di colore e allegria al tuo outfit ma con stile!

Zara: le tendenze primavera estate 2023

Maglie, gonne e abiti: c’è davvero l’imbarazzo della scelta per non sbagliare ed essere alla moda in ogni occasione, non dobbiamo farci sfuggire gli ultimi trend di stagione. Zara propone una collezione primavera estate in cui i fiori sono i protagonisti assoluti di camicie e abiti chemisier perfetti per tutti i giorni o per eventi importanti. I pantaloni non possono mancare, ma diventano più larghi e dal taglio morbido da abbinare a bluse realizzate nel raffinatissimo pizzo sangallo. Per finire gli accessori sono pronti a completare ogni look.

Non vedi l’ora di mettere in soffitta i vestiti invernali e ad accogliere i nuovi arrivi della collezione Zara primavera 2023? Ecco 10 capi irrinunciabili per dare una ventata di freschezza al tuo look.

Capispalla che passione!

In primavera le temperature sono più miti, ma il capospalla non deve mai mancare anche nelle serate estive un po’ più fredde. Zara ha in serbo una serie di proposte che renderanno il tuo outfit di tendenza sia nelle giornate in cui vuoi un look casual sia in quelle più importanti.

Fonte: Zara

Il trench ad esempio è un grande classico che il brand propone in ecopelle o smanicato ma anche nella versione più tradizionale senza dimenticare la tendenza moda primavera estate. Sì, perché il modello oversize realizzato in misto lino si adatta a differenti outfit. Il colletto a revers e la chiusura a doppiopetto con bottoni e cintura dello stesso tessuto e colore, lo rendono perfetto con un paio di pantaloni e camicia, ma anche con jeans e t-shirt per un risultato più easy.

Lo trovi qui!

Fonte: Zara

Anche per chi non rinuncia mai alla giacca, i blazer Zara primavera 2023 offrono un’ampia scelta di modelli e colori. Per avere un outfit che non passa inosservato i blazer sui toni dell’arancione e del fucsia sono un must have. I modelli morbidi con spacco e collo smoking sono pronti e mettere in evidenza la tua silhouette grazie alla cintura da allacciare in vita.

Puoi acquistarlo qui!

Fonte: Zara

Tra le giacche Zara primavera 2023 il denim si conferma il capo da avere assolutamente nel guardaroba e ottenere così uno stile d’impatto. Versatile e adatto a ogni stile, il giubbino di jeans può essere indossato su un paio di pantaloni o un abito elegante. Il modello cropped con tasche anteriori, chiusura con bottoni e maniche lunghe è un grande classico rivisitato, ma su cui puoi sempre contare durante le fredde giornate primaverili.

Lo trovi su Zara a 49,95€

Maglie e camicie, i must della primavera estate 2023

Arriva finalmente il momento di mettere da parte i maglioni e indossare le camicie!

Fonte: Zara

Accanto ai modelli intramontabili a righe e nei colori tenui, non possono mancare quelle realizzate con ricami che ricordano il pizzo sangallo. Il colletto abbinato al collo a V e alle maniche che arrivano sotto il gomito, fanno della camicia in cotone il capo passe-partout da indossare in primavera ed estate con un paio di pantaloni morbidi neri per un look più raffinato o con i jeans quando vuoi avere un abbigliamento casual ma con gusto.

Acquistala qui!

Ami le maglie? Non dovrai rinunciarci! Quelle dai colori tenui come il beige, il rosa o l’immancabile nero dominano la collezione Zara primavera estate 2023.

Fonte: Zara

Ai modelli lunghi e oversize, si affiancano quelle cropped tutte rigorosamente realizzate in tricot! La maglia a polo con colletto e maniche corte è perfetta da abbinare con qualsiasi look per sentirti alla moda in ogni occasione.

La trovi qui!

Chemisier: il vestito di tendenza questa primavera

Nella collezione Zara primavera 2023 non potevano mancare i vestiti dalle linee morbide a cui si alternano i modelli fascianti con cut out e bretelline. Accanto a stampe animalier e a tinte tenui, ci sono anche fantasie all over a tema floreale o astratto.

Fonte: Zara

Ma il capo che devi avere assolutamente nel tuo guardaroba è il chemisier dress! L’abito superfemminile donerà un tocco di glamour al tuo outfit con semplicità. Il modello realizzato in misto lino ha il colletto, lo scollo a V e l’immancabile chiusura frontale con bottoni e cintura dello stesso colore. Perfetto con i sandali bassi o le sneakers è irresistibile con un paio di slingback.

Puoi acquistarlo qui a 49,95€

Gonna pantalone: bella e versatile

Tra le tendenze della primavera-estate 2023 le gonne lunghe si riconfermano il capo “mai più senza” soprattutto se scegli i modelli a stampa. Ma la primavera segna anche il ritorno delle minigonne in denim o in tessuto, a vita alta con taglio asimmetrico e spacco laterale.

Fonte: Zara

Se vuoi davvero sentirti alla moda il capo Zara da avere nel tuo guardaroba è la gonna pantalone. Il modello rigorosamente a vita alta è reso unico da tasche laterali applicate per dare al tuo stile un tocco sporty chic.

La trovi qui!

Da Zara Jeans e pantaloni comfy questa primavera

I pantaloni sono il capo comfy per eccellenza, i nuovi modelli Zara mettono da parte le linee skinny per abbracciare quelle oversize e morbide. I pantaloni cargo nelle tinte sabbia e verde, si affiancano ai modelli a palazzo e a vita alta.

Fonte: Zara

Realizzati in lino, sono ideali per affrontare le calde temperature estive, ma ti danno il massimo della sicurezza con la vita elasticizzata regolabile. Da abbinare a top in tricot o a camicie sempre dello stesso materiale avrai uno look inconfondibile.

Acquista qui il pantalone palazzo!

Fonte: Zara

Quando si parla di pantaloni, non si può fare a meno di pensare al jeans, il capo passe-partout da indossare in ogni periodo dell’anno comprese la primavera e l’estate. Anche loro larghi e a vita alta, sono bellissimi nella versione cropped con tasche posteriori applicate e cintura a contrasto. Adatti al giorno e alla sera, slanciano la figura, sono versatili e possono essere indossati con qualsiasi abbinamento, il risultato sarà sempre d’effetto e alla moda

Li trovi qui!

Borse Zara primavera 2023, l’accessorio per eccellenza

Non solo abbigliamento, anche gli accessori Zara primavera 2023 possono rendere unico il tuo outfit e le borse sono un must have.

Fonte: Zara

Per entrare nel vero e proprio mood della bella stagione i modelli in macramè sono immancabili. Se sei una persona che non esce mai di casa senza avere l’indispensabile con sé allora la shopper impreziosita da intrecci e nodi verticali è quello che fa per te. I due comodi manici ti permettono di portarla a spalla o a mano e avere uno look sportivo e chic allo stesso tempo.

Acquistala qui!