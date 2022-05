Zalando Privé: come funziona l’outlet moda e lifestyle che aspettavamo

Brand esclusivi, tanti capi a prezzi scontati e quell’abito che sognavi da tempo, ma che non hai mai osato acquistare. Zalando Privé è un club di vendite private, una piattaforma in cui fare affari in un solo click e seguire le tendenze moda, sempre con un occhio al portafoglio.

I brand fashion più esclusivi e amati sono i protagonisti della vetrina virtuale di Zalando Privé, in cui scoprire gli sconti fino al 75%* (rispetto al prezzo di vendita consigliato) su abbigliamento uomo, donna e bambino, ma anche su scarpe, articoli e accessori per la casa. Cosa c’è di più divertente che fare acquisti in uno shopping club?

Scorrendo fra le proposte dunque potrai trovare quella maglia che avevi nella tua wishlist a un prezzo ridotto, ma anche lasciarti ispirare per creare look super cool!

Cos’è Zalando Privé

Zalando Privé fornisce alle sue iscritte l’accesso esclusivo a prodotti unici con prezzi super scontati. Un outlet fashion con capi che cambiano continuamente e la certezza di fare sempre un affare! Le promozioni hanno un tempo di scadenza e gli utenti possono coglierle al volo, accaparrandosi pezzi straordinari e marchi di lusso.

Accessori, abbigliamento sportivo, articoli per la casa, vestiti per uomo, donna e bambino: la selezione è davvero infinita. Annoiarsi poi è impossibile perché il catalogo di Zalando Privé varia continuamente ed è divertente seguire le offerte, scoprendo sempre qualcosa di nuovo.

Zalando e Zalando Privé: cosa cambia?

Che differenza c’è fra Zalando e Zalando Privé? Su Zalando troviamo un ampio catalogo fisso in cui trovare tantissimi prodotti. Nel 2010 però la società ha scelto di ampliare la sua offerta creando Zalando Privé, uno spazio in cui accedere a vendite private super convenienti. Un club dedicato allo shopping con sconti fino al 75%* e promozioni su tantissimi prodotti dei migliori brand, con offerte a tempo e sconti a tema.

Come funziona

Per accedere alle offerte che arrivano fino al 75%* è fondamentale prima di tutto registrarsi al sito di Zalando Privé . Accedendo al sito ti verrà chiesto di inserire nome e indirizzo mail, oppure di usare l’account Apple, Google o Facebook. Se sei già un cliente Zalando inoltre potrai usare le stesse credenziali senza la necessità di creare un account nuovo.

La registrazione è gratuita e senza nessun impegno.

In pochi click entrerai in uno shopping club sorprendente e super conveniente. Ogni giorno infatti la vetrina propone offerte che durano dai 3 ai 5 giorni e iniziano alle 7.00 del mattino (mentre il sabato e la domenica iniziano alle 8.00).

Non c’è bisogno di entrare continuamente nello shop, ma è Zalando Privé a informare i suoi membri riguardo le nuove promozioni, tramite una newsletter. Hai la possibilità di gestire direttamente dal profilo la frequenza degli avvisi, scegliendo se riceverla in alcuni giorni della settimana, quotidianamente o settimanalmente. Non solo: puoi salvare sul calendario le vendite legate ai marchi che ami di più, cliccando sul tasto “Ricordamelo”.

Le spese di spedizione per Zalando Privé sono di 5,90 euro. Un prezzo fisso che non è legato agli articoli che ci sono nell’ordine. Dunque, potrai riempire la tua box con i capi che preferisci senza preoccuparti di nulla.

Anche il reso è super semplice: la proceduta è gratuita e se scegli di rimandare indietro tutti i prodotti dell’ordine verranno rimborsate pure le spese di spedizione.

A rendere unico Zalando Privé sono infine i metodi di pagamento. Oltre a Paypal, al bonifico bancario e alle carte di credito (VISA, Mastercard, American Express), garantisce il pagamento alla consegna.

Iscriviti gratuitamente e accedi subito agli sconti

Brand e Promo da non perdere

Su Zalando Privé si possono trovare più di 2.500 top brand. Lo shopping club esclusivo garantisce svendite speciali sui brand migliori di borse, scarpe, accessori e abbigliamento per tutta la famiglia. Fra le offerte potrai trovare Guess e Versace, ma anche Furla, Levi’s e Liu Jo, perfetti se sogni di comprare qualcosa di speciale oppure sei in cerca di una nuova ispirazione.

Amato dalle fashion victim, Zalando Privé è apprezzato pure da chi adora lo sport. L’outlet online infatti dà spazio alle passioni con numerose vendite che sono dedicate in esclusiva allo sport, dal running al fitness, passando per la danza e lo yoga. Con marchi come Saucony, Reebok, Under Armour e New Balance il top per l’abbigliamento activewear e sportivo per performance top, ma con stile.

Ricchissima pure la selezione di accessori, dagli occhiali da sole di tendenza agli orologi tecnici sino ai brand di gioielli must come Pandora. Sul sito si può trovare tutto ciò che serve per arricchire ogni look. Infine, le appassionate di shopping troveranno pane per i loro denti: su Zalando Privé infatti sono disponibili brand come Converse, Superga, Vans, Nike e Adidas, con tantissimi modelli dalle sneakers agli stivaletti, passando per i sandali glamour e le décolleté.

In più, se sei in cerca di qualcosa di speciale e la voglia di shopping ti assale, puoi farti ispirare dalle selezioni stagionali e dalle promo per ogni occasione, dai matrimoni ai viaggi, per essere sempre cool!

Come risparmiare

Come risparmiare su Zalando Privé? Per non perdere le vendite basterà seguire le newsletter. Se hai poco tempo e non vuoi stare al pc scarica l’app ufficiale sul tuo smartphone iOS o Android. In questo modo potrai fare affari pure da mobile! Un trucco per trovare sempre quello che desideri e accedere prima agli sconti? Usa i filtri per le taglie, le categorie, i colori e il prezzo. In questo modo visualizzerai solamente gli articoli che rispecchiano ciò cerchi!

Iscriviti e inizia a scoprire i migliori prezzi di Zalando Privé

Ora che hai scoperto Zalando Privé approfittane immediatamente per:

accedere a una selezione ampissima di brand di moda e lifestyle;

godere di sconti esclusivi fino al 75%* sul prezzo di listino;

iscriverti gratuitamente senza nessun obbligo d’acquisto;

restare al passo con le migliori offerte grazie ad app e newsletter;

goderti un reso facile, gratuito e veloce.

*Si intende rispetto al prezzo di vendita consigliato.