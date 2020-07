Quando iniziano i saldi estivi 2020: il calendario delle date regione per regione

editato in: da

A causa dell’emergenza sanitaria, l’inizio dei saldi estivi del 2020 è stato posticipato di diverse settimane rispetto al solito. Occasione perfetta per acquistare capi e accessori che si hanno nel cuore da tempo (anche online ovviamente), i saldi estivi partiranno in quasi tutta Italia il 1° agosto, come previsto dalla Conferenza delle Regioni del 7 maggio 2020. Attenzione, però: esistono alcune eccezioni, ossia Regioni in cui è stata concessa la possibilità di anticipare le vendite promozionali di 30 giorni (e anche oltre) rispetto alla data sopra citata.

Nord

Emilia Romagna: dal 1° agosto al 29 settembre

Friuli Venezia Giulia: dal 1° agosto al 30 settembre

Liguria: dal 1° agosto al 14 settembre (con deroga del divieto di vendite promozionali nei 45 giorni che precedono il 1° agosto)

Lombardia: dal 1° agosto al 29 settembre (possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni)

Piemonte: dal 1° agosto al 26 settembre

Trentino Alto Adige: in Alto Adige, nella maggior parte dei Comuni i saldi estivi dureranno dal 1° al 29 agosto (fatta eccezione per i comuni turistici in cui si inizierà il 15 agosto e si terminerà il 12 settembre). A Trento e provincia, tenendo conto di una durata massima di 60 giorni, i commercianti potranno determinare liberamente i periodi durante i quali effettuare i saldi

Valle d’Aosta: dal 1° agosto al 30 settembre

Veneto: dal 1° agosto al 30 settembre (possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni)

Centro

Lazio: dal 1° agosto all’11 settembre (possibilità di anticipare le promozioni nei 30 giorni precedenti la data di inizio stabilita dalla Conferenza delle Regioni)

Marche: dal 1° agosto al 15 ottobre

Toscana: dal 1° al 30 agosto

Umbria: dal 1° agosto al 29 settembre

Sud e isole

Abruzzo: dal 1° agosto al 29 settembre

Basilicata: dal 1° agosto al 29 settembre

Calabria: dal 1° luglio al 1° settembre

Campania: dal 20 luglio al 1° settembre

Molise: dal 1° agosto al 29 settembre

Puglia: dal 1° agosto al 15 settembre

Sicilia: dal 1° luglio al 25 agosto

Sardegna: dal 1° agosto al 29 settembre

Come tutti gli anni, è il caso di tenere presenti alcune semplici ma importantissime raccomandazioni quando si va in giro per negozi. Prima di tutto, è cruciale controllare che i capi in saldo abbiano carattere stagionale o di moda. Inoltre, se rimasti invenduti per un ampio lasso di tempo devono essere soggetti a un deprezzamento notevole.