Viaggiare a San Valentino: idee ed un consiglio per risparmiare

La festa degli innamorati è sempre più vicina. Se vuoi approfittarne per regalarvi un breve weekend romantico, ecco per te alcuni consigli sulle mete da preferire ed i metodi per spendere il meno possibile!

Dove andare a San Valentino? Ecco alcune idee

Il 14 febbraio è una festa tutta dedicata al romanticismo: se vuoi fare un regalo speciale alla tua dolce metà, le mete per viaggiare a San Valentino sono davvero tantissime.

Una delle più gettonate in questo periodo è certamente Parigi, che con le sue numerose attrazioni si rivela essere una delle città più poetiche e romantiche da visitare in questo periodo.

A Parigi potrai passeggiare lungo la Senna al tramonto oppure mano nella mano lungo gli Champs Elysées, fare shopping e passeggiate per la città di giorno e gustare cene romantiche la sera. Non mancano poi le attrazioni ed i monumenti: scattarvi una foto vicino alla torre Eiffel è d’obbligo per tutte le coppie.

Restando all’interno dell’Unione Europea potrai scegliere come destinazione romantica Lisbona: perfetta per chi ama le città ricche di colori, cultura e buon cibo.

Se invece non vuoi uscire dall’Italia, magari per risparmiare un po’ sui costi del viaggio, puoi sempre optare per una meta italiana come destinazione del tuo weekend di San Valentino: fra le città più romantiche che potreste visitare insieme troverai Verona (con l’imperdibile visita al balcone di Romeo e Giulietta e l’Arena), Venezia (con visita a Piazza San Marco ed un giro in gondola lungo i canali), Portofino (meta perfetta per un aperitivo romantico al tramonto) oppure Roma (per chi ama visitare musei ed attrazioni come il Colosseo, la Fontana di Trevi illuminata alla sera o la famosissima Piazza di Spagna).

Come risparmiare a San Valentino? Ecco la soluzione!

Viaggiare durante festività come queste, rende davvero difficile risparmiare: i prezzi di voli ed hotel possono arrivare a triplicare i prezzi rispetto allo stesso viaggio effettuato al di fuori di questi periodi.

Dopo aver scelto la tua meta, devi sapere che potrai ottenere un bel risparmio scegliendo di prenotare la tua vacanza di San Valentino passando per Libero Cashback, il sistema che premia i tuoi acquisti con un ritorno di denaro variabile a seconda del negozio scelto.

I negozi di Libero Cashback dedicati ai viaggi sono numerosi: Airitaly, eDreams, Expredia, Hotelopia, Volotea, Iberostar, Lastminute.com, Logitravel, Volagratis, Opodo, Smartbox e tantissimi altri ancora.

Ognuna di queste insegne ti permette di ottenere cashback variabile, che, una volta confermato, potrà essere trasferito sul tuo conto corrente in pochi e semplici passaggi. Ed è qui che scatta il vero risparmio.

Per risparmiare subito registrati gratuitamente al sito (solo così potrai accedere ai cashback disponibili) e corri a cercare nella categoria viaggi la migliore offerta per te. Infine concludi il tuo acquisto seguendo le indicazioni che ti saranno fornite da Libero Cashback e goditi il tuo viaggio romantico all’insegna del risparmio!