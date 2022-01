Very Peri, 5 accessori imperdibili a meno di 20 euro

È tempo di portare una ventata di novità in casa: l’occasione giusta arriva con la scelta del colore Pantone per il 2022, che per la prima volta in assoluto è una tonalità creata completamente da zero. Il Very Peri – questo il nome scelto per una nuance carica di brillantezza ed eleganza – è perfetto per arredare un’intera stanza, o più semplicemente per dare un tocco di vivacità a qualsiasi ambiente. In effetti bastano pochi accessori per assistere ad una vera trasformazione, scopriamo quali sono i migliori spendendo meno di 20 euro.

Very Peri, colora la tua casa a meno di 20 euro

Very Peri è il colore dell’anno, e presto sarà ovunque: nelle vetrine di tutti i negozi, indossato dalle più famose influencer e sfoggiato sulle riviste di arredamento. Sei pronta ad anticipare le tendenze? Questo è il momento giusto per portare in casa un pizzico di magia, scegliendo questa bellissima tonalità che parte da un intenso blu pervinca con sottotono viola-rosso. Si tratta di una sfumatura raffinata ed elegante, in grado di rendere ogni stanza davvero speciale. E non c’è bisogno di un cambiamento radicale, né di spendere cifre esagerate: qualche accessorio (economico) posizionato nel luogo giusto saprà stupirvi. Ecco quali scegliere, a meno di 20 euro.

Bellissime perline in poliestere dall’aspetto delicato e molto chic diventano perfette per regalare un po’ di privacy ad ogni ambiente: non devi far altro che appendere la tenda e notare subito la differenza. È la soluzione ideale per chiudere un angolo di casa o per dividere due stanze, evitando di togliere luce e aria. Ed è ovviamente l’occasione migliore per portare un tocco di Very Peri nel tuo appartamento.

Tenda in poliestere Il divisorio perfetto per rallegrare la tua casa

Scegli il Very Peri anche per il bagno: il comodissimo tappeto antiscivolo in morbido lattice è rivestito in microfibra vellutata dalle nuance brillanti, per dare luce e colore al pavimento. Disponibile in varie misure, puoi adattarlo alla perfezione a qualsiasi tua esigenza. Non ti resta che decidere se metterlo davanti alla doccia o ai piedi del lavabo (o magari in entrambi i posti).

Tappetino antiscivolo Eleganza e sicurezza per il bagno, la scelta migliore

A casa come in ufficio, una tisana o un buon tè caldo possono cambiarti la giornata. E se puoi goderti la tua bevanda bollente preferita in una splendida tazza Very Peri, il relax è assicurato. D’altronde, la deliziosa stampa con protagonisti dei simpatici gattini non può che rendere la tua colazione (o la tua pausa al lavoro) ancora più magica.

Tazza con cucchiaino Perfetta per ogni momento di relax, la tazza è l'ideale per le tue bevande calde

La bellezza sta nei dettagli, non c’è niente di più vero. Quindi, per le tue foto da appendere al muro non puoi che scegliere delle cornici speciali. Very Peri diventa dunque protagonista anche dei tuoi ricordi più belli: incornicerà momenti magici che rimarranno per sempre nella tua memoria. Hai a disposizione una vasta scelta per quanto riguarda le misure, così potrai creare il tuo mix alle pareti.

Offerta Cornice da parete Splendida cornice in plastica, per appendere al muro le tue emozioni più belle

Quando si parla di accessori per la casa, non possiamo dimenticare delle buonissime candele profumate. Regalano un’atmosfera delicata e armoniosa, con la loro luce soffusa e un aroma rilassante. E se scegli quella alla lavanda, darai anche un tocco di colore alla stanza.

Candela profumata Il profumo di lavanda si coniuga al colore del 2022